Dua Lipa comparte sus sitios imprescindibles de Madrid: de la churrería San Ginés al cine Doré

La locura para conseguir entradas para los conciertos de Dua Lipa en Madrid se ha desatado. Las entradas en la preventa volaron en cuestión de minutos y los fans esperan con ilusión el próximo mes de mayo , cuando tendrán lugar las actuaciones (los días 11 y 12), porque seguro serán días que la artista disfrutará con intensidad. Y es que la cantante es un fan declarada de la cultura y las costumbres de nuestro país y no duda en zambullirse en ella cada vez que nos visita. La última vez fue a principios de la estación estival, cuando participó en el festival Mad Cool. "Durante el verano , tuve el placer de sumergirme en la vibrante energía de Madrid", afirma en Service95 , el portal cultural que ella misma ha puesto en marcha.

Este lugar en el noble barrio de Salamanca quiere recuperar las comidas de antaño, entendiéndose esto en su faceta más cultural. Los reencuentros alrededor de la mesa y esa costumbre tan española de extender la sobremesa durante largas horas acompañando la charla de deliciosos manjares como su famosa pizza de colmenillas . "Perfecto para el desayuno, almuerzo, cena o cócteles", señala Dua Lipa sobre este restaurante. Y si no puedes quedarte mucho tiempo también podrás comprar las mejores conservas o una selección de productos frescos en su tienda.

No hay viaje a Madrid que pueda suceder sin una visita al barrio de Malasaña, uno de los que más han crecido a nivel cultural en los últimos años y que no se pierden artistas internacionales como Sarah Jessica Parker cuando vienen. Esta zona, antaño un barrio más, gracias a locales como el que menciona la artista se ha convertido en un atractivo para turista por su idiosincrasia particular y por su larga oferta gastro-cultural. Entrar por la puerta del local supone un retroceso en el tiempo a través de los sabores y de la estética. Ya lo dice Dua: "Ve por los cócteles, quédate por el papel pintado de gatos".