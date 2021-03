El secreto de Serkan y su familia está a punto de estallarles en la cara. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Eda escuchará una comprometida conversación entre el empresario y su madre que le convencerá definitivamente de que le están ocultando algo. "Si ella supiera el motivo de vuestra separación no pasaría esto", escuchará decir a la madre de Serkan. Y claro, Eda no podrá dejar las cosas así. "¿Por qué rompimos Serkan y yo? Me dijo que me dejaba por el trabajo, ¿cuál es el motivo real? No pienso irme hasta que me diga el motivo", le dirá a su exsuegra, que intentará darle una explicación. ¿La creerá?