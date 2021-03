Eda sufre un trágico accidente y pierde la memoria: la florista cree que Serkan y ella siguen juntos

Esta noche a las 22:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Hande Erçel y Kerem Bursin son los protagonistas de 'Love is in the air'

La guerra ha estallado. Eda no ha dudado en aceptar la oferta de Efe y ha regresado a la empresa para desesperación de Serkan, que estalla contra su nuevo socio y su ex por tomar esa decisión sin consultarle. "Cometes un error y esto no acabará bien, Eda", le dirá a la florista antes de arremeter contra Efe. "¿Qué estás tramando? Así solo conseguirás hacerle más daño"

Por supuesto, este inesperado giro no tardará en afectar al trabajo de todos en la empresa. Cambios en los diseños, competiciones por los clientes, jornadas de deporte fuera de la oficina... La tensión es más que evidente.

El plan de Serkan y el accidente de Eda

Pero por supuesto, Serkan lo tiene todo bajo control y Efe no es rival para él. "Espero que sepas encajar una derrota. No vas a durar mucho como socio. Nunca me acostumbro a nadie, así es más fácil echarlos de mi vida y ni se te ocurra volver a hablarme de Eda", le dice a su recién estrenado enemigo, a quien por supuesto no piensa permitirle acercarse a Eda. Y si para eso hay que mentir y jugar sucio, se hace.

Mientras tanto, su relación con Eda se sigue tensando y la florista está a punto de cometer una locura. "Vamos a chocar contra las rocas", le dice el empresario que ve como sus vidas peligran. "Perdóname. Siento haberte engañado y haberte arruinado la vida. Siento lo que te he hecho. ¿Qué habría hecho si te hubiera pasado algo?". Nuevamente, su actitud le delata. ¿Cuánto tardará en descubrir el secreto que le oculta?

Pero este tenso momento no será lo peor que le ocurra a Serkan durante la competición con sus compañeros. Tras varias horas, Eda desaparece y sufre un accidente. Cuando Serkan la encuentra malherida, algo ha cambiado. "Amor. Iré contigo donde vayas",

