Melisa Döngel, de 'Love is in the air', sufre un intento de agresión: un individuo con un cuchillo intenta entrar en su casa

Melisa Döngel, la actriz que da vida a Ceren, la amiga abogada de Eda en 'Love is in the air', ha vivido uno de los momentos más aterradores de su vida. Según han publicado varios medios turcos, un vecino intentó colarse en su casa cuchillo en mano. Afortunadamente, la actriz salió ilesa.

Los hechos tuvieron lugar en distrito de Sarıyer en el que reside la actriz hace unos días. Al parece todo ocurrió cuando la protagonista de 'Love is in the air' amenazó con avisar a la policía tras observar que un individuo agredió e hirió a varias personas del barrio por supuestamente hacer ruido. Enfurecido, el agresor empezó a gritar improperios e intentó entrar en su casa.

Alertada por los vecinos, la policía detuvo al atacante al llegar al lugar de los hechos y lo llevó a la comisaría para tomarle declaración y aclarar lo sucedido. La fiscalía inició una investigación contra el individuo por las agresiones.

Melisa Döngel da vida a la mejor amiga de Eda en 'Love is in the air'

Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Melisa Döngel es a sus 21 años una de las actrices más populares de su país. Su papel en 'Love is in the air', ha supuesto el espaldarazo definitivo a su carrera. En la comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, Döngel da vida a Ceren, una de las mejores amigas de Eda. Bella y elegante, Ceren es miembro de una importante saga de abogados lo que le llevó a estudiar Derecho aunque su gran sueño es convertirse en diseñadora de calzado.

