Eda conmueve a la señora Aydan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Ya no eres diferente de Serkan"

La cuenta atrás ha comenzado. Eda y Serkan se convertirán en padres por segunda vez dentro de muy poco y ya tienen decidido el nombre de su bebé. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', justo después del incidente en la escalera, la pareja le dirá a la señora Aydan que el pequeño se llamará Alp, el mismo nombre del hermano de Serkan. La noticia emocionará a la madre del empresario, que le dedicará a Eda unas bonitas palabras. "Cariño, hace tiempo que no eres mi nuera, eres mi hija. Ahora ya no eres diferente de Serkan para mí".

El accidente de Eda

Eda tiene la mejor familia del mundo. Pese a haber olvidado el cumpleaños de su marido, Melo y Ayfer se han encargado de todo y tienen una gran fiesta preparada en el jardín de su casa. Justo lo que quería el empresario que por primera vez celebra el cumpleaños con su padre, con el que ya mantiene una estrecha relación. Las cosas no han podido salir mejor. ¡Incluso Serkan ha podido sentir por fin una patadita de su hijo!

Sin embargo, un terrible accidente está a punto de arruinarlo todo. Cuando Eda sube a una escalera para coger un globo para Kiraz, sufre una caída. Preocupada, le pide a Serkan que la lleve inmediatamente al hospital, donde se aseguran de que su bebé está bien. Sin embargo, el incidente provocará un nuevo conflicto familiar. Serkan se vuelve más controlador si cabe. Y esta vez además contará con el apoyo de toda la familia, lo que provoca el enfado de Eda. "No permitiré que me impongas tus normas. Dejadme en paz", les dice antes de encerrarse en una habitación.

¿Qué haríamos sin ti?

Sin embargo, el enfado no podrá durarle eternamente. Una conversación con Kemal le hará ver las cosas de otro modo. "Todos están preocupados por ti porque tú has logrado que estén juntos. Eres el nexo que les mantiene unidos. Por eso te necesitan. Aydan me lo dijo. Si puedo hablar con ellos y sentarme a la mesa con Aydan y mi hijo es gracias a ti. ¿Qué haríamos sin ti? Somos polillas dando vueltas alrededor de la luz y tú eres esa luz", le dice su suegro.

La decisión de Kerem

Mientras todo esto ocurre, Kerem toma una importante decisión que cambiará su vida. El joven no ha podido recuperarse de la acusación de la señora Aydan y decide romper con todo. "No iré a la universidad, buscaré trabajo de jardinero. No me vuelvas a llamar. Al fin me he dado cuenta. No tenía derecho a enamorarme de una chica como tú. Cuídate mucho", le dice a Pina justo antes de devolverle el dinero para la Universidad a Burak.

