Eda engaña a Serkan para preparar su fiesta de cumpleaños, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Eda tendrá que organizar una sorpresa en tiempo récord

La pareja decidirá el nombre del bebé con Kiraz

Cada tarde a las 18:30 horas, 'Love is in the air'

Tras escuchar una conversación entre Kiraz y Eda, Serkan está convencido de que van a organizarle una fiesta por su cumpleaños. Lo que no imagina el empresario es que su mujer se ha olvidado de un día tan importante y ahora tendrá que actuar contrarreloj. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Eda se las tendrá que ingeniar para sorprender a su marido. Por suerte, no estará sola. Aydan, Kemal, Seyfi, Engin y Piril se aliarán con ella para sacar adelante el plan. ¿Lograrán organizarlo todo en tiempo récord?

Los miedos de Serkan y Kiraz

Después de llevar a Eda al límite y después de que ella le respondiera con un parto en el agua, Serkan ha aceptado acudir a terapia de pareja. Y será allí donde el empresario desvele su gran miedo. "Llevo varias noches soñando lo mismo. La imagen que más puedo recordar es la imagen del pie de nuestro bebé dándome una patada. ¿No me quiere?", le dice a la terapeuta, que intenta que comprender al otro y preocuparse por Kiraz y los sentimientos de la pequeña, que está a punto de convertirse en hermana mayor.

Es en ese momento cuando la pareja se da cuenta de lo que ocurre. "Esa idea que tiene de casarse con Can es porque piensa que no la querremos cuando nazca su hermano", se dicen. E inmediatamente actúa. La pareja intenta tranquilizar a la pequeña y hacerle hacerle partícipe de todo lo que tiene que ver con el pequeño, incluso en la elección del nombre.

Kerem, desolado por las sospechas de Aydan

Mientras la pareja protagonista intenta solucionar sus problemas, Kerem escucha que le culpan de la desaparición del anillo de la señora Aydan. "Había ido a comprar dulces para celebrar mi entrada en la universidad pero no con el dinero de su anillo. El dinero me lo ha dado Burak", les dice muy afectado y justo antes de que descubran que ha sido Kiraz la que se ha llevado el anillo. ¿Qué hará Kerem ahora?

La recta final de 'Love is in the air', en Divinity

La despedida de 'Love is in the air' está cerca pero todavía queda mucho por vivir al lado de la pareja del momento. ¿Qué pasará entre Eda y Serkan? ¿Cómo afrontarán esta nueva paternidad? Si quieres descubrir qué ocurre en la recta final de la serie, no faltes a tu cita. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS