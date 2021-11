Eda obligará a Serkan a ir a terapia de pareja, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Eda cree que la terapia de pareja es la única solución a sus problemas

Serkan ha logrado que Eda cambie de médico

La situación se le ha ido de las manos a Serkan. Su hostigamiento al doctor que lleva el embarazo de Eda provoca que finalmente el ginecólogo renuncie a llevar el embarazo depués de que intente sobornarle para que le dé la baja a la arquitecta. "Reza lo que sepas Serkan Bolat. Mi médico me ha dejado por tu culpa. ¿Has intentando sobornarlo? ¿No vas a parar? No estamos viviendo nada anormal. Me iré al fin del mundo y no volveré hasta que haya dado a luz. ¿Qué hacemos ahora?", le dice desesperada.

Por supuesto, Serkan no ha dejado nada al azar. El empresario, que se justifica asegurando que toma las decisiones que ella debería tomar y no toma, tenía todo calculado. "He estado investigando a todos los ginecólogos de Turquía y este es el mejor. Te encantará". Pero se equivoca. El nuevo doctor es un obseso del control. "Quiero que todas las personas de su círculo íntimo se hagan las pruebas que le he pedido para evitar enfermedades infecciosas". ¡Igualito que Serkan!

Y hasta aquí. Desesperada ante lo ocurrido, Eda contrataca y decide llevar su embarazo al otro extremo. Dar a luz en casa, en una piscina y sin ningún médico es su propuesta. Una propuesta que, por supuesto, pondrá a Serkan muy nervioso. "Soy científico, creo en la ciencia. ¿Por qué decidimos dar a a luz en plena naturaleza donde hay nada cuando nuestro precioso hijo puede nacer en un hospital donde hay todos los adelantos", le dice a Eda, que en el próximo de 'Love is in the air' le ofrecerá a su marido una posibilidad de solucionar sus problemas. "No nos ponemos de acuerdo en nada. Vamos a terapia de pareja, todo el mundo lo hace". ¿Aceptará el empresario?

Las dudas de Melo

Después de que Burak superara todas las pruebas y ahora que Ayfer está convencida de que es el hombre adecuado para Melo, ahora es la joven la que duda. "Quizá yo no esté preparada para el matrimonio. No quiero perder mi libertad, no estoy preparada para asumir responsabilidades. No quiero ser una esposa, no me quiero casar", le dice a la tía de Eda.

Y mientras, ajeno a todo esto, Burak encuentra la manera de ayudar a Kerem. El empresario le pagará los estudios al joven, que sigue estando en el punto de mira de Aydan. "El anillo ha desaparecido y el último que estuvo cerca fue Kerem. Oímos que necesitaba dinero y pensamos si podía haber caído en la tentación", le dice a Ayfer, que empezará también a sospechar cuando descubra que el joven ha encontrado la forma de pagar sus estudios.

