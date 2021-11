La actriz está de viaje en Nueva York, desde donde ha enviado mensajes a su novio

Hande Erçel y Kerem Bürsin han publicado imágenes inéditas de su romance

Los nuevos capítulos de 'Love is in the air', cada tarde a las 18:30 horas

Aunque Hande Erçel sigue en Estados Unidos disfrutando al máximo de su viaje, la actriz tiene muy presente a Kerem Bürsin, al que le ha dedicado algunos de sus últimos stories de Instagram. A través de su perfil, la protagonista de 'Love is in the air' ha compartido algunas imágenes inéditas de ellos juntos. Unas imágenes que han sido también compartidas por el actor. "Entonces quieres explotarlo...", ha escrito junto a la imagen. Ahí ha empezado su particular 'guerra'.

Poco después de que su chica compartiera estas imágenes, el protagonista de la serie del momento subía también a sus stories una divertídisima imagen de la actriz con la cara llena de tarta. "Ya que encontré esto.... ¿por qué no?", respondía sin imaginar que su pique se trasladaría entonces a twitter para diversión de sus fans, que han aplaudido la espontaneidad de la pareja y su buena sintonía.

Y es que la actriz no tardaba en reaccionar a la publicación de su novio. "No era consciente de que estás iniciando una guerra por venganza, ¿verdad? Kerem, solo era una foto de nostalgia", le respondía al actor, que inmediatamente pasaba al ataque de nuevo. "Espera un momento, no tenemos que tomarnos esta situación tan en serio... Quería compartir mi versión favorita de ti", ha apuntado el actor a su chica que a su vez ha respondido con un corazón y un escueto. "Callará al respecto".

El cruce de mensajes de Hande y Kerem

Estos no son los primeros mensajes públicos que la pareja protagonista de 'Love is in the air' intercambia desde que la actriz aterrizada en Estados Unidos. Apenas unas horas después de su llegada y aprovechando su visita a una tienda de Lego en Nueva York, Erçel le enviaba un mensaje a su chico, muy fan del famoso juego de construcciones. "¿Dónde estoy?", le escribía al actor.



No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan ha entrado en su recta final pero aún nos queda mucho por vivir y disfrutar con la pareja de moda, que está viviendo algunos de los momentos más emocionantes (y a ratos complicados) de su relación. Después de saber que iban a ser padres por segunda vez, la historia ha vuelto a complicarse por el carácter de Serkan. ¡Su necesidad de controlarlo todo está volviendo loca a Eda! ¿Qué pasará? Si quieres saber qué les depara el futuro a la pareja, no puedes perderte los próximos capítulos de 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.

