Eda y Serkan han empezado a convivir por decisión del juez

La pareja se pondrá a prueba y harán una apuesta para ver quién miente

La convivencia entre Eda y Serkan ha comenzado. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' descubriremos que esa mudanza del empresario a casa de su ex no ha sentado demasiado bien a la señora Deniz, que anda de uñas con la arquitecta paisajista. "No sé qué es lo que tienes pero le gustas a todo el mundo", le dice la dueña del hotel, que tras comentar que ha rechazado en su nombre una entrevista en un importante medio internacional se enfrenta al ayudante de Eda y le despide.

Muy molesta con ella y consciente del interés que tiene en Serkan, Eda tomará una decisión que puede cambiarlo todo. "En ese caso dimito. Ya he soportado bastante sus caprichos y su falta de profesionalidad. He tolerado mucho", le dice a la señora Deniz, que sin querer podría haber facilitado que la pareja pase más tiempo junta ahora que Eda no trabaja en el proyecto del hotel.

Mientras, Aydan seguirá intentando convertir a la pequeña Kiraz en una auténtica Bolat. "Ves, esto significa ser una auténtica Bolat. No desperdiciar tu energía en tareas desagradables", le dice a la niña, que no sabe muy bien qué quiere decir su abuela.

Comienza la convivencia

Después de escuchar la decisión del juez, Eda y Serkan comienzan a vivir juntos inmediatamente. Y no será fácil. "No te hagas ilusiones, te irás en dos días", le dice Eda, que le propone hacer una apuesta. "Si te pillo en una mentira te irás inmediatamente", le dice a su ex, que sube la apuesta y dice que si la pilla mintiendo se quedará viviendo allí dos semanas. ¿Quién ganará?

La confesión de Eda a Kiraz

Por si fuera poco lidiar con Serkan, la pequeña Kiraz se convierte, sin saberlo, en la mejor aliada de su padre para ganar la apuesta. "¿Quieres a Serkan Bolat, mamá?", le dice a su madre, que obligada a no mentir, confiesa. "Claro que quiero mucho a tu madre porque es un hombre honrado, inteligente y sensible. Pero a veces, cuando hay un problema se esconde", le dice a Eda, que se quedará muy sorprendida cuando su hija le dice que los papás duermen en la misma habitación.

El romántico amanecer de Eda y Serkan

Serkan no desaprovecha la oportunidad y aunque Eda le pone un colchón en el suelo logra su propósito de pasar la noche con ella. "No he mentido, solo he dicho que dormiremos en la misma habitación. Por primera vez dormirá en el suelo alteza", le dice a su ex,

Sin embargo, el despertar será muy diferente. Serkan amanece en la cama de Eda abrazado a ella. "Tú te has acercado a mí", le dice a su ex, que está muy enfadada. Por suerte, Kiraz aparecerá en el momento justo para evitar que la discusión vaya a más.

Eda y Serkan te esperan en Divinity

