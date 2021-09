Eda y Serkan vuelven a vivir juntos, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Seremos sinceros"

El juez ha obligado a la pareja a vivir juntos por el bien de Kiraz

La nueva situación de Eda y Serkan ha provocado el caos en las familias

¡Menudo giro de guion! Después de escuchar atentamente todos los testimonios de los implicados, el juez ha tomado una decisión sobre la custodia de Kiraz. Pese al enfrentamiento familiar y la lucha sin cuartel que mantienen Aydan y Ayfer por quedarse con la pequeña (ignorando los deseos de Eda y Serkan), el juez ha decidido que lo mejor para la pequeña es que sus padres se vayan a vivir juntos. ¿Habrá intuido que siguen enamorados y querrá que arreglen sus diferencia? Desde luego, la sonrisilla de los protagonistas al salir de los juzgados les delata. ¡No parece que les importe demasiado la imposición de la jueza!

Dicho y hecho. Horas después de la decisión judicial y en medio de un caos familiar en el que el entendimiento parece inviable, la pareja comenzará la convivencia en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. Y aunque siguen con sus reproches, este acercamiento obligatorio puede dar mucho juego y provocar un nuevo giro en su historia de amor. ¿Logrará Kiraz unir definitivamente a sus padres? ¿Podrá olvidar Eda el pasado y dar una oportunidad a Serkan?

El beso de Eda y Serkan

Kiraz ha conseguido lo que parecía impensable. Eda y Serkan están cada vez más cerca. "Soy muy feliz, quiero un beso de los dos", les dice a sus padres, que caen en la trampa de la pequeña y acaban besándose. Y así su relación se va estrechando. Una noche bajo las estrellas, la historia de Apolo y una romántica declaración hace que Eda empiece a ver las cosas de otra forma. "Creo que podemos criar a nuestras hija como personas civilizadas sin que estemos juntos".

La pareja, enfrentados de nuevo

Pero para poder ser felices primero tienen que solucionar los problemas familiares. Sin embargo, las conversaciones de Eda y Serkan con Aydan y Ayfer no salen como ellos esperan y ambos descubren los planes que tienen a sus espaldas. Eda descubre la demanda de paternidad interpuesta por Aydan en nombre de Serkan y él descubre los planes de la tía de Eda y todo vuelve a saltar por los aires.

