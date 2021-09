El juez obliga a Eda y Serkan a vivir juntos para que solucionen su situación

Aydan interpuso la demanda por la custodia por Kiraz a espaldas de Serkan

El juez ha decidido y ha hecho posible algo que parecía imposible hace apenas unas semanas. ¡Eda y Serkan tienen que vivir juntos! Y no hay opción. Están obligados a cumplir con la sentencia y buscar una solución a su situación con Kiraz. Cinco años después de que el empresario pusiera punto y final a su relación con la florista, la justicia empieza a poner las cosas en su lugar y da el paso que ellos no parecen atreverse.

¡Y a ellos no parece importarles mucho esta imposición! Sus sonrisas les delatan al salir del juzgado y ambos parecen estar muy cómodos con esta inesperada situación. ¿Qué pasará a partir de ahora entre ellos? En Divinity estamos emocionados. Sí, somos unos románticos y creemos que este puede ser el empujón que tanto necesitaba la pareja para dar el paso a convertirse en la familia con la que sueña Kiraz (vale, Kiraz y los fans de 'Love is in the air'). Sin embargo, Eda y Serkan son imprevisibles y todos puede pasar. Por ese motivo, no nos atrevemos a lanzar las campanas al vuelo y queremos saber qué opinan los incondicionales de la

Así anunciaban a su familia que tienen que vivir juntos

Esto sí que no lo esperábamos. Eda y Serkan tendrán que convivir como una familia y todo por culpa de la demanda interpuesta por Aydan para hacerse con la custodia de Kiraz. "La jueza ha decidido. Quiere que vivamos en la misma casa", les cuentan a la familia, que no sale de su asombro ante la decisión judicial.

Comienza la convivencia de Eda y Serkan

La decisión de la jueza cae como un jarro de agua fría a las familias de Serkan y Eda. Los reproches, las peleas... Aydan y Ayfer son incapaces de llegar a un entendimiento por el bien de la pequeña Kiraz y los protagonistas de 'Love is in the air' les dejan discutiendo y tienen su particular cara a cara. "Seremos sinceros", le dice Serkan a su ex, que le recuerda las mentiras que le dijo durante mucho tiempo.

No faltes a tu cita de Eda y Serkan

