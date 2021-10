Eda huye de su tía y de Melo tras el soborno a Kiraz, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Kiraz ya sabe que tendrá un hermano y chantajea a sus padres

Serkan regala a Eda la casa de sus sueños

Kiraz sabe jugar muy bien sus cartas. La pequeña que ya está al tanto de que será hermana mayor dentro de muy poco seguirá aprovechando que conoce el secreto de su padres para lograr salirse con la suya. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' la niña colocará a su madre en una posición muy delicada y la obligará a tener que disimular ante su tía y Melo. ¿Lograrán mantener el secreto?

Por su parte, Eda convencerá a Serkan para acudir a la cena familiar en la que estará presente su abuela, que todavía no sabe de su existencia. "Veo que se ha adaptado muy bien a esta familia, nos gusta decir las noticias en el último momento", le dirá a Kemal, que planea soltar la bomba en la reunión familiar. ¿Qué pasará cuando su madre conozca a Aydan y Serkan?

La sorpresa de Serkan a Eda

La llegada del nuevo Bolat a la familia lo ha cambiado todo. Dentro de poco serán uno más y Serkan cree que es el mejor momento para sorprender a Eda con una espectacular casa. La arquitecta paisajista se emociona nada más entrar y descubrir todos los encantos que esconde esa mansión. "Es la casa de mis sueños", le dice a su marido, que le confiesa que tenía la casa hace tiempo. "¿Recuerdas que Piril y el equipo te hicieron preguntas sobre cómo sería la casa en la que te gustaría vivir? Lo anoté e hice un diseño", le confiesa a su mujer, que no puede estar más feliz. "Eres muy sensible y muy bueno. Me emociono, con tantas cosas tan bonitas me late el corazón muy deprisa. Eres tú quien lo hace latir tan rápido".

Kiraz ya sabe que será hermana mayor

Aunque han intentado mantener en secreto el embarazo, la pequeña Kiraz ya está al tanto de todo. "Cuando nazca mi hermanita le pondremos juntas el nombre al pony. Estás embarazada, el bebé ya está en camino. Te he oído decirlo", les dice a sus padres, a los que chantajeará si no quieren que su secreto salga a la luz.

La historia de Eda y Serkan, en Divinity

Por fin. Después de cinco años complicados, Eda y Serkan, junto a la pequeña Kiraz, han formado una preciosa familia que muy pronto crecerá. ¿Cómo será esta nueva etapa de la pareja?

