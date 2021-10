Kerem Bürsin está en España y desata la locura: cientos de fans en el aeropuerto y escoltado por la policía

El actor es embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida

¡Ya está aquí! Kerem Bürsin ya ha aterrizado en nuestro país. Y sí, se ha desatado la locura. Aunque el destino del actor era Gran Canaria, la primera parada del protagonista de 'Love is in the air' ha sido Madrid, donde aterrizaba en el día de ayer. Horas más tarde y tras pasar la noche en un hotel de la capital, ha viajado a en Canarias para participar como embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebra su 25 aniversario.

A primera hora de la mañana el actor ha llegado a las islas y como le ocurriera en Italia, han sido muchos los fans los que se han trasladado al aeropuerto para darle una calurosa bienvenida y mostrarle su admiración. Abrumado por el recibimiento, Bürsin ha agradecido a los fans todo el cariño y se ha hecho fotos con los que le esperaban en la terminal.

A primerísima hora de la mañana, Kerem Bürsin hacía su aparición con un look casual compuesto por pantalón negro, camiseta blanca, chaqueta vaquera y un gorro color mostaza. Y ahí se se ha desatado la locura.

Nada más abrirse las puertas de la terminal, los fans que se agolpaban para captar la mejor imagen de su ídolo han enloquecido. Fotos, pancartas, gritos... Los fans no han tardado en acercarse a él para hacerse fotos, por lo que el actor ha tenido que ser escoltado por la policía hasta la salida del aeropuerto.

Encuentro exclusivo con Divinity

Con motivo de esta visita y como sabemos que sois muchos los que estáis deseando saber un poquito más de actor, en Divinity os tenemos preparada una sorpresa muy especial. Un equipo de nuestra web tendrá un encuentro exclusivo con el actor turco en Canarias y hablaremos con él en una charla que muy pronto podréis ver en nuesta web. ¡Estate atento y no te lo pierdas!

No faltes a tu cita con Kerem Bürsin en 'Love is in the air'

Y mientras llega ese esperado momento en el que el actor turco de moda nos cuenta todos sus secretos, puedes seguir disfrutando de él cada tarde en Divinity. De lunes a viernes a las 18:30 horas no puedes perderte los nuevos capítulos de 'Love is in the air'. La ficción del momento está en un momento clave. Eda y Serkan serán padres de nuevo y tendrán que lidiar con algunos problemillas familiares y enredos que están provocando situaciones de lo más hilarantes. ¿Te lo vas a perder?

