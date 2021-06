Eda juega con Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Te has creído que puedes huir de mí"

Serkan ha descubierto que el compromiso de Eda y Deniz es una farsa

Eda es consciente de que Serkan sospecha algo y pasa a la acción. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', volverá a poner a prueba al empresario con su felicidad. "Vengo de la prueba y me han dado un catálogo de lugares para la boda. Me ha dicho que diseñará mi vestido", le dirá al empresario, que pese a su guerra y a saber que todo es una farsa, es oír hablar de su boda y ponerse muy nervioso. "Ten cuidado, te vas a ahogar y quiero que vengas a mi boda", le dirá la florista, que ha empezado su particular juego. "Al parecer te has creído que puedes huir de mí".

Serkan sigue sin recordar

La memoria de Serkan sigue jugándole una mala pasada. Aunque cuando está cerca de Eda hay algo que le atrae hacia ella irremediablemente, los recuerdos siguen siendo muy vagos y sus sentimientos por ella siguen dormidos. Desesperado y confuso, el empresario decide dar un paso y enfrentarse a sus fantasmas. Besar a Eda puede traer de vuelta ese año perdido.

Sin embargo, las cosas no salen como el empresario hubiera deseado. Los recuerdos no regresan y vuelve a romperle el corazón a Eda. "No puedes hacer eso", le dice la florista al borde de las lágrimas.

El secreto de Eda al descubierto

Y Serkan no será el único que decepcione a Eda en esta nueva etapa de su vida. Ceren sigue obsesionada con ella y con que todos están sometidos a ella. Cansada de esa situación, la traiciona y le cuenta a Serkan la verdad sobre le compromiso con Deniz. Molesto con la florista, el empresario toma una decisión que podría complicarlo todo aún más. "Va a ser ella misma la que me lo admita y haré todo lo que esté en mis manos", le dice a Engin sin saber que ella está a punto de tirar la toalla.

