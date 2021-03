Eda se va mientras Serkan se desespera por haberla perdido, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

El martes a las 22:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love i in the air'

De lunes a viernes a las 17:15 y las 21_15 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Büsin protagonizan la serie del momento

Tras el encuentro con Serkan y su padre, Eda necesita alejarse de todo y pide ayuda a sus amigas. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la joven abandonará Estambul para intentar asimilar todo lo que está ocurriendo y distanciarse de Serkan. Por su parte, el empresario, destrozado, no encontrará consuelo. Aunque su madre insistirá en que el distanciamiento de Eda no será definitivo y que lo único que necesita es tiempo para pensar y comprenderlo, él tiene claro que no hay vuelta atrás. "No creo que Eda vuelva a quererme nunca más", le dirá roto de dolor.

El trágico momento en el que Eda descubre la verdad

Los acontecimiento se han precipitado. Después de semanas evitando hacer frente a la realidad sobre la muerte de los padres de Eda y el papel que jugó su padre en la tragedia, la metedura de pata de Selin ha obligado al empresario a sincerarse con la florista.

Eda tenía derecho a conocer la dolorosa verdad y Serkan era consciente de que solo él podía contárselo. Consciente de que lo que estaba a punto de desvelarle iba a hacer saltar por los aires todos, el empresario le ha contado que fue su padre el responsable último de la muerte de sus padres. Y todo salta por los aires. Eda reprocha que no le haya contado la verdad hasta el último momento y empieza a dudar de todo lo que han vivido juntos. "¿Me diste una beca para aplacar tu conciencia? Nuestra relación, el contrato... ¿todo fue una maniobra para acercarte a mí? Me engañaste y me torturaste. Me acabas de arrancar el corazón. Ahora te miro y veo a alguien diferente. Un extraño".

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

La historia de amor de Eda y Serkan nos tiene en un sinvivir. Estamos enganchadísimos a 'Love is in the air'. Si a ti también te pasa, estás de suerte. En Mediaset tienes la oportunidad de seguir la serie del momento tanto en Telecinco como en Divinity. Cada martes a las 22:00 horas podrás disfrutar de un nuevo capítulo de estreno en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:15 y las 21:15 horas, tienes una cita con la pareja del momento en Divinity. ¿Qué más se puede pedir?

Adelántate a los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS