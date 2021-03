Los hechos ocurrieron en una gala en la que recogía el premio a 'Actor de televisión más admirado'

El presentador hizo un desafortunado comentario sobre lo que ganaba el actor en cada capítulo

"Conozco el corazón de Kerem, el presentador hizo una frase innecesaria". Con estas palabras Hande Erçel, que mantiene una relación muy estrecha con Kerem Bürsin, ha querido defender a su compañero, que en los últimos días se ha visto envuelto en la polémica tras las palabras del presentador de una gala en la que el actor recogía el premio 'Actor de televisión masculino más admirado de 2020'.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando el actor acudía a la entrega de premios en la Universidad Técnica de Yıldız. Tras recoger el galardón y cuando ya abandonaba el escenario para atender a la prensa, el presentador de la gala, Bay J, un rostro muy popular en Turquía, realizó un comentario desafortunado sobre la retribución que había recibido el actor por cada capítulo de 'Love is in the air'. "El señor Kerem está trabajando bajo medidas muy difíciles por la pandemia. Se van a sorprender, ganó 120.000 liras turcas por cada capítulo el año pasado"

Sorprendido y visiblemente molesto por el inapropiado comentario del presentador, el protagonista de 'Love is in the air' abandonó el salón de actos de la universidad y se negó a responder a las preguntas de los periodistas que le aguardaban a la salida.

Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿más que amigos?

La reacción de Hande Erçel no ha pillado por sorpresa a nadie. La pareja mantiene una excelente relación desde que el año pasado comenzaran a rodar 'Love is in the air', una comedia romántica que se ha convertido en todo un fenómeno mundial. Los dos actores hacen gala en sus redes de gran amistad. Fotos juntos, vídeos muy cómplices entre escena y escena, muchas risas... El feeling y la buena sintonía entre ellos es más que evidente y, aunque ellos ni confirman ni desmienten, los rumores sobre una posible relación se han disparado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

Eda y Serkan te esperan en Divinity

