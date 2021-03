El próximo martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizan la comedia romántica del momento

Todo se ha precipitado y las cosas han salido mucho peor de lo que esperábamos. Una metedura de pata monumental de Selin, que ha sido la primera en descubrir el secreto que ocultaba Serkan sobre la muerte de los padres de Eda, ha hecho saltar todo por los aires. La relación de los protagonistas de 'Love is in the air' ha quedado destruida y nunca será lo que fue. DRAMA.

Y tras esto, a Serkan no le ha quedado más remedio que confesar todo a su ex. Y ya era tarde. Eda le ha reprochado que no se lo contara tanto y, por supuesto, ha empezado a dudar de todo lo que vivió al lado del empresario. "¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Cómo has podido ocultármelo?", le pregunta destrozada mientras él intenta explicarle lo ocurrido. ¿Por eso me diste una beca? ¿Me diste una beca para aplacar tu conciencia? Nuestra relación, el contrato... ¿todo fue una maniobra para acercarte a mí? ¿Por qué no me lo explicaste? Y luego me dejaste. Me engañaste y me torturaste. Me acabas de arrancar el corazón. No tengo nada que decirte. Ahora te miro y veo a alguien diferente. Un extraño".

El último encuentro de Eda y Serkan

Horas más tarde de conocer la verdad y después de pedir al señor Alptekin todos los documentos sobrel accidente, Eda se reencuentra con Serkan, que trata de acercarse a ella. "Lo que te voy a decir no cambiará nada pero todavía sigo enamorado de ti. Eres lo único que me importa. No querías que cargaras con el peso del error que había cometido. Intenté hablar contigo pero no pude. Iba a contártelo todo".

Pero para Eda, la confesión y las palabras de Serkan llegan demasiado tarde. Los peores presagios del empresario se hacen realidad. "Dijiste que me amabas pero intentaste controlarme y decidiste por mí . Si me lo hubieras dicho, te habría perdonado. Lo habríamos superado juntos pero has decidido contármelo porque iba a salir a la luz. No creo ni una sola palabra que me dices. No puedo estar con un hombre capaz de mentirme y que me oculta sus secretos. Ya no creo en ti", le dice.

Las esperanzas de la señora Aydan

Y la crisis definitiva de Eda y Serkan se produce justo cuando la señora Aydan está más unida que nunca a la florista y sueña con hacer posible la reconciliación entre ambos. Y ese es el motivo fundamental que le lleva a contarle los detalles más íntimos de la vida de su hijo. "Serkan ha sufrido mucho en la vida. Cuando su hermano murió, era muy pequeño y le mandamos al extranjero. Cometimos un gran error. Un niño tiene que estar con sus padres, a esa edad le necesita. Por eso no sabe abrirse a la gente, nunca ha confiado en nadie. Quién sabe cómo se sentirá por dentro. Serkan te quiere pero tenía miedo de que tú le dejaras porque la gente a la que quiere le acaba dejando. Además, descubrió un hecho del pasado que lo empeoró todo. Por eso no puede estar contigo ahora".

El plan de Efe

Y mientras Serkan y Enguin organizan todo para acabar con Efe, quien deberá confesar en una rueda de prensa que fue el responsable del accidente en casa de unos clientes, él por su parte sigue adelante con su plan y tiende una trampa para descubrir quién estaba detrás del accidente que le costó la vida a los padres de Eda.

Pero, ¿por qué ese interés? Después de semanas sospechando, por fin se descubre quién es su misterioso socio a la sombra. ¡Nada más y nada menos que la abuela de Eda! ¿Qué pretende después de tantos años?

