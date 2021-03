Eda y Serkan se reencontrarán tras las sospechas de embarazo, hoy en 'Love is in the air': "Tengo muchas preguntas"

Esta noche a las 22:00 horas, un nuevo capítulo de estreno en Telecinco

Hande Erçel es la actriz que da vida a Eda Yildiz en 'Love is in the air'

Y aclarado el malentendido del embarazo y tras la bronca pertinente, Eda y Serkan se reencontrarán la pareja se reencontrará en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. ¡Qué tensión! "¿Por qué trabajas con nosotros con la de sitios que hay? No creo en las casualidades y tengo muchas preguntas" todas tienen la misma respuesta, déjame en paz

¿Está Eda embarazada?

Y aunque parece que todo se ha quedado en nada, los mareos, las nauseas y el malestar de la florista llevaron a Serkan (y a todo el mundo que conoce a la florista) a pensar que estaba embarazada. ¡Menudo notición habría sido! El empresario lo tenía clarísimo. Sobre todo tras encontrar un test de embarazo positivo en un baño del que acababa de salir su ex.

Hubiera sido muy bonito, sí. Tras el shock inicial, Serkan se ha pegado como una lapa a Eda. ¡La reconciliación parecía tan cerca! Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. La florista no estaba embarazada y nos hemos quedado con las ganas de un mini-Serkan o una mini-Eda. ¡Una lástima!

El baile de Eda y Serkan

Pero lo cierto es que aunque intenten mantenerse alejados, Eda y Serkan no pueden mantenerse lejos el uno del otro. Y una fiesta de cumpleaños parece el lugar perfecto para tener un acercamiento en el que han saltado chispas. ¡Menudo baile se han marcado!

Comenzó como un juego y acabó convirtiéndose en un amor de película. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y su historia acabó de la peor manera posible cuando el pasado se interpuso en su camino. ¿Podrán superar los obstáculos que les separan?

