Melo mentirá a Serkan para proteger a Eda en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Kiraz es mi hija"

El mayor secreto de Eda ha salido a la luz. Después de algunos días ocultando la existencia de Kiraz, la pequeña ha desvelado su identidad en presencia del empresario y su familia. "¿Es hija tuya?", ha preguntado atónito a Eda, que ha sido incapaz de reaccionar. Por suerte allí estará Melo. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la mejor amiga de la florista acudirá al rescate y mentirá a Serkan sin ningún pudor. "Es mi hija", dirá Melo, que complicará aún más la situación cuando asegure ante todos que Burak es su marido y padre de la niña. ¿Cómo acabará este enredo?

La petición de Eda a Serkan

Es inevitable. El regreso de Serkan ha provocado que los recuerdos empiecen a aflorar. Y es así como poco a poco vamos descubriendo qué pasó en la última etapa de la historia de amor de la pareja. Antes de la cita, la florista recuerda con dolor cómo su entonces prometido, atenazado por el miedo a morir, se convirtió en otra persona y pagó todo lo que estaba ocurriendo con ella, que una y otra vez aceptaba sus disculpas y seguía siendo su mayor apoyo pese a todo. "No quiero perderte Eda, no quiero que te vayas, amor mío. No quiero morir. Tengo miedo. Te quiero muchísimo".

Cinco años después todos esos recuerdos han vuelto de golpe y, pese a la conexión que sigue existiendo entre ellos y aunque en la cena parece que ambos van a ser capaces de dejar atrás el pasado, Eda acaba de un plumazo con todas las esperanzas de Serkan con una petición. "Te he esperado mucho tiempo, hasta en nuestro falso compromiso esperaba que me amaras, esperé que fueras honesto conmigo, esperé a que dejaras a Selin, esperé a que recuperaras la memoria, a que te recuperaras y viví a tu alrededor como si orbitara y me perdí. Entonces cuando te curaste pensé que podríamos vivir nuestro amor. Pero entonces me dijiste que tu trabajo te definía y que no querías ni trabajar ni vivir conmigo. Traté de comprender tu obsesión por el trabajo. Quizá tu miedo a la muerte te empujó a querer ser inmortal asumiendo grandes proyectos. Eso te obsesionaba y te olvidaste de lo importante. Te olvidaste de vivir, te olvidaste de mí. Seguiste posponiendo la boda. Lo aguanté en silencio y luego vinieron las constantes peleas. Ya no me querías. Serkan, quiero que te vayas antes de que amanezca. Ya no quiero estar cerca de ti. Si me respetas un poco, si me quieres aunque sea un poco, te irás", le dice al empresario.

Sin embargo, las cosas no saldrán como Eda espera. Tras darse cuenta de que sigue enamorado y convencido de que le está ocultando algo, sobre todo tras esta petición, Serkan decide quedarse en Estambul. "Engin no puedo irme. Me quedaré aquí, quiero recuperar a Eda"

