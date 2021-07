Serkan reconoce sus sentimientos pero cree que Eda no le quiere, en el próximo capítulo: "Ya ha elegido"

La boda de Eda y Deniz está a punto de celebrarse

"Si quisiera estar conmigo no se casaría con otro"

Tras mucho negar la realidad y el vínculo que le une a Eda, en el próximo capítulo de 'Love is in the air' reconocerá a su madre que siente algo por la florista. "Qué más da si estoy enamorado, se va a casar", le dirá a su madre, que le insiste una y otra vez en que no tire la toalla y luche por ella. "¿Quieres que vaya y le diga que no lo haga? No es tan fácil como tú te crees", le dirá a Aydan, a la que confesará que ya ha tirado la toalla. "Ya ha elegido, si quisiera estar conmigo no se casaría con otro", dirá el empresario, que a pesar de lo doloroso de la situación tiene intención de acompañarla el día de su boda. "Es mi socia y voy a estar con ella para compartir su felicidad. Esto es de locos".

Y mientras Serkan es incapaz de reaccionar, Deniz sigue presionando a Eda para que no dé marcha atrás en el último momento. "Ya hemos enviado todas las invitaciones y hemos involucrado a mucha gente. No podemos dejarlo, hay que llegar hasta el final. No hay otra opción", le dirá horas antes de la boda, mientras su tía empieza a poner en duda el plan que van a llevar a cabo.

El acercamiento de Eda y Serkan

Nadie está dispuesto a darse por vencido con Eda y Serkan y aunque el empresario sea incapaz de recordar, todos reman en la misma dirección para conseguir que recupere el año perdido de su vida. Por supuesto, Aydan y Ayfer son las primeras en ponerse manos a la obra y urden un plan que a punto está de dar sus frutos.

Después de narcotizar a la pareja con la intención de que se relajen y las cosas fluyan entre ellos, el acercamiento es un hecho. Eda se sincera con Serkan y trata nuevamente de abrirle los ojos. "Quieres creer que eres feliz pero sabes que no es cierto. En el fondo estás triste. Sé que intentas recordar nuestro amor. Sé que cuando me miras algo te quema por dentro. Te muestras frío y distante, pero oigo lo fuerte que te late el corazón", le dice al que fuera su prometido, que reconoce que, ciertamente, está intentando recordar el inolvidable amor que vivieron.

La historia de amor de Eda y Serkan, en Mediaset

'Love is in the air' está en un momento crucial. Apenas quedan unas horas para la boda de Eda y Deniz y si nadie lo impide van a convertirse en marido y mujer. ¿Llegará a tiempo Serkan para evitar el desastre? ¿Qué pasará cuando Eda se entere de la trama urdida por su amigo y Selin? Su plan para la reconquista del empresario podría estar a punto de estallarle en la cara y volverse en su contra.

