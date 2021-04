Los martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Başak Gümülcinelioğlu da vida a Pırıl Baytekin

La conocemos como Pırıl, una de las socias de Serkan y la mujer de Engin en 'Love is in the air' pero Başak Gümülcinelioğlu es el nombre de la conocida actriz turca que la da vida. Con más de un millón de seguidores en Instagram, la actriz le debe gran parte de su popularidad a la serie del momento. Sin embargo, Başak Gümülcinelioğlu es una auténtica caja de sorpresas que esconde muchos talentos, tal y como hemos podido descubrir a través de su perfil en redes sociales.

Música, arte dramático, pintura... a la actriz parece que no se le resiste ninguna disciplina artística. Aunque finalmente su camino profesional parece que le ha llevado por el mundo de la interpretación, Gümülcinelioğlu, que cursó estudios de música en Londres y Kansas, no ha dejado de lado ni la música ni la pintura.

El talento de la actriz para la música, que no pasó desapercibido para directores y productores, tuvo mucho que ver con sus comienzos como actriz. Aunque su fama se la debe fundamentalmente a su participación en series de televisión, su carrera comenzó sobre las tablas de los teatros, concretamente formando parte del elenco de importantes musicales como 'Annie' o 'Hababam Class'.

Pero su voz no solo se ha quedado en los teatros. Ni el director ni los guionistas de 'Love is in the air' han querido desaprovechar su talento y ha escrito alguna escena a su medida, lo que ha permitido a los espectadores de la serie disfrutar de la voz de la actriz.

La pintura, una vía de escape para la actriz

Pero además de la música y la interpretación, Başak Gümülcinelioğlu es una apasionada de la pintura, donde también hace sus pinitos. ¡Y no se le da nada mal! La actriz ha encontrado en esta disciplina una forma de escapar de la vorágine del día a día. "Está a nuestro alcance embellecer la casa en la que vivimos nosotros mismos. Necesito detenerme y recordarme a mí mismo, para evitar ser arrastrado por el ajetreo y el bullicio", escribía junto a este vídeo en la que la vemos pintando.

También es arquitecta

Pero por si la interpretación, la música o la pintura no fueran suficiente, Başak Gümülcinelioğlu también es arquitecta. Tras terminar el instituto, la actriz estudió arquitectura en la Universidad de Bahçeşehir y completó su estudios en la Universidad Técnica de Estambul.

También pudimos verla en 'Erkenci kus'

Aunque le debe su popularidad fundamentalmente a 'Love is in the air', la actriz tuvo un papel importante en la segunda temporada de 'Erkenci Kus', donde daba vida a Deniz, la amiga de Sanem que vivía con ella en la finca en la que se instaló la escritora tras superar los problemas psicológicos por la marcha de Can.

