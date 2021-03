Esta noche a las 22:00 en Telecinco, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Hande Erçel y Kerem Bürsim son los actores que dan vida a Eda y Serkan

Se veía venir. El secreto del padre de Serkan sobre el accidente en el que fallecieron los padres de Eda ha salido a luz y todo ha saltado por los aires. Y ha sido mucho más dramático de lo que pensábamos. Y es que no ha sido el empresario el que lo ha desvelado sino Selin. Una indiscreción de su ex ha provocado que los acontecimientos se precipitaran. Y Eda no puede perdonárselo.

La situación es crítica. En Divinity no podemos con este sinvivir y nos hemos empezado a imaginar todos los escenarios posibles para que la cosa no nos pille por sorpresa. ¿Perdonará Eda? ¿Se separarán para siempre? ¿Acabará el padre de Serkan en prisión? Las opciones son muchas y queremos saber qué opináis todos los incondicionales de la serie del momento sobre el futuro de la pareja. ¿Qué crees que va a pasar ahora entre los protas de 'Love is in the air'?

Así ha descubierto Eda el secreto de Serkan

Selin era la encargada de hacer estallar la bomba. No sabemos si de forma consciente o inconsciente pero lo cierto es que ha sido ella la que ha contado a Eda que Serkan le ocultaba una información importante sobre la muerte de sus padres. Y a él no le ha quedado más remedio que confesar y destruir así su relación con la florista, que es incapaz de asimilar lo sucedido y empieza a dudar de todo lo queha ocurrido entre ellos. "¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Me diste una beca para aplacar tu conciencia? Me engañaste y me torturaste. Me acabas de arrancar el corazón", le dirá destrozada.

Y tras la gran decepción y después de pedir las explicaciones oportunas al padre de Serkan, Eda necesita espacio y toma una importante decisión. La florista abandona Estambul mientras el empresario se desespera convencido de que ha perdido a la mujer de su vida para siempre.

