Gamze es una de las influencers de moda en su país

Kerem Bürsin no pudo asistir a la celebración

La familia Erçel está de celebración. Gamze, la hermana mayor de la protagonista de ‘Love is in the air’ y una de las influencers más importantes de Turquía, cumplió el pasado 18 de enero 30 años y quiso celebrarlo rodeada de su círculo más cercano. En un entorno idílico y rodeada de nieve, Gamze soplaba las velas junto a su marido Caner Yıldırım, Hande Erçel y algunas de sus amigas.

Le felicitación de la actriz fue una de las primeras en llegar: “Mi hermana nació hoy... mi cara de cielo", escribía en redes sociales. Y es que las hermanas están ahora más unidas que nunca. Tras el fallecimiento de su madre, hace tres años, Hande y Gamze unieron fuerzas para apoyarse mutuamente. Pero su relación no siempre ha sido tan idílica. Hace unos días la propia Gamze confesaba que, durante su infancia, las peleas por la ropa o los zapatos eran muy habituales. “Ahora compartimos todo. Ojalá nuestra talla de calzado fuera la misma”, bromeaba.

Kerem Bürsin, el gran ausente

Sin embargo, los fans de las Erçel y de ‘Love is in the air’ notaron una ausencia importante en la celebración, la de Kerem Bürsin. El actor no pudo estar presente en esta fecha tan señalada pero quiso dejar un comentario en tono cómico en la publicación de su cuñado Caner. “¡Me encantáis! Y siempre me excluís ;)”. Eso sí, el propio Caner ha querido acordarse del intérprete y le ha etiquetado “encima” de Hande, un gesto muy comentado en redes sociales.

Hande Erçel continúa acumulando galardones

Desde que perdiese a su madre a causa de un cáncer, la actriz ha querido convertirse en una de las caras visibles de la lucha contra esta enfermedad. Gracias a la campaña que protagonizó para la Asociación por una vida libre de cáncer, Hande ha recibido un nuevo reconocimiento al “Mejor proyecto digital de ayuda para mujeres del año” en los premios Digital Women's Awards. La gala se celebrará el 8 de marzo y seguro que será un evento de lo más emocionante.

‘Love is in the air’, el gran fenómeno de 2021

Aunque la pareja de actores ya tenía una carrera más que consolidada por separado, ‘Love is in the air’ ha catapultado a Hande y Kerem a lo mas alto en estos últimos meses. Desde que aceptasen formar parte del proyecto, que empezó a fraguarse en pleno confinamiento de 2020, los actores no han hecho más que recibir reconocimientos y nuevas ofertas de trabajo que muy pronto verán la luz. Mientras esperamos a sus siguientes proyectos, nosotros seguimos en bucle con el final de la comedia romántica que más éxito ha cosechado en los últimos años. Eda y Serkan, después de muchas (muchísimas) complicaciones, consiguen el final feliz que tanto llevaban esperando y no están solos. Kiraz y Alp les acompañan en uno de los finales más emotivos.

