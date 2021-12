Una boda y un hijo en 2022: los planes para Hande Erçel y Kerem Bürsin según la vidente estrella de Turquía

¿Se van a casar Hande Ercel y Kerem Bürsin? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos de los fans de la pareja del momento en Turquía. Desde que los protagonistas de 'Love is in the air' confirmaran su relación el pasado mes de abril durante un viaje a Maldivas, los rumores sobre un próximo enlace se han disparado y son muchos los que sueñan con que la pareja se de el 'sí quiero' y pongan así el broche de oro a una relación empezó a mediados de 2020.

Y es que, según ha visto la astróloga, la pareja no solo contraerá matrimonio el próximo año sino que pasarán por una pequeña crisis en el mes de abril. Afortunadamente, estos problemas de pareja no tendrán mayor importancia, la pareja los superará sin mayores problemas y así será como llegará el gran final para lo que la vidente prevé será un año inolvidable. ¡Hande Erçel y Kerem Bürsin serán padres en 2022!

Mientras esperamos a ver si las predicciones de la pitonisa se hacen realidad o no podemos seguir disfrutando de ver a la pareja convertirse en padres en la ficción. Después de verles disfrutar con la pequeña Kiraz, la primera hija de la pareja, en el gran final de 'Love is in the air' Eda daba a luz a su segundo hijo, un niño que llegó al mundo antes de tiempo y nació en mitad del bosque sin más ayuda que la de su padre. ¿Recuerdas el momentazo?