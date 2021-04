Kerem Bürsin, de 'Love is in the air': "Quería ser padre a los 30 pero no siempre logras lo que quieres"

El actor se ha sincerado en una entrevista a una conocida publicación turca

Quería ser padre joven pero no ha podido ser (de momento porque el actor solo tiene 33 años). Ese es uno de los sueños que todavía no ha podido cumplir Kerem Bürsin. El protagonista de 'Love is in the air' ha concedido una sincera entrevista a la revista 'Alem' y ha confesado que uno de sus mayores secretos. Y es que poca gente sabía que uno de los actores de moda soñaba con ser padre joven. "La familia y los hijos son muy importantes, enriquecen tu vida. Es una decisión y una parte de la vida. Mi sueño siempre fue ser padre a los 30 años pero en la vida no logras lo que quieres siempre", ha revelado el actor.

Sin pareja conocida y en pleno auge de su carrera, el actor no descarta que su sueño se cumpla más adelante si encuentra a la persona con la que comparta ese mismo deseo. "No te casas solo para tener un hijo y no tienes una relación solo para casarte. No se trata solo de estar con alguien. También se trata de la persona con la que quieres compartir tu vida. Tal vez ella no quiera tener hijos pero si todo funciona, ¿por qué no?", ha contado a la publicación.

Los rumores que le relacionan con Hande Erçel

Aunque desde que rompiera con Serenay Sarıkaya hace ya dos años al actor no se le ha conocido ninguna pareja oficial, su posible relación con Hande Erçel ha estado en boca de todos desde que comenzara el rodaje de 'Love is in the air'. La conexión entre ambos y el buen rollo que derrochan ha hecho que los fans de la serie sueñen con que el amor de Eda y Serkan traspase la pantalla y se convierta en realidad.

De momento, la pareja nunca se ha pronunciado sobre los dimes y diretes que llevan meses persiguiéndoles pero no dudan en mostrar públicamente el cariño que se profesan a través de las redes sociales. El último en hacerlo fue el actor que piropeó a su compañera de reparto avivando así los rumores. "Eres tan hermosa", le decía a la actriz en su camerino mientras se preparaba para rodar una escena.

