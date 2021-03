Los martes a las 22:00 horas, un nuevo episodio de 'Love is in the air' en Telecinco

Hande Erçel y Kerem Bürsin dan vida a Eda y Serkan en 'Love is in the air'

A pesar de lo sucedido en las últimas semanas y pese al estricto contrato que Eda le obligó a firmar, Serkan no piensa darse por vencido, sobre todo tras descubrir que alguien les tendió una trampa para evitar su encuentro en el restaurante tras el desfile. "Alguien cambió el sobre pero si fuiste al restaurante fue porque quieres darme otra oportunidad. Quería que me ayudaras a ser mejor persona. Sé que todavía sientes lo mismo que yo. No lo pienses más. Quédate conmigo y ya iremos viendo. Solo necesito que estés a mi lado", le dice a la florista.

Convencido de que todavía tienen una oportunidad, Serkan no desaprovechará la oportunidad. Recuperar a Eda es su prioridad y si hay que 'engañarla' para estar a solas y sorprenderla, lo hará. Y no será difícil. Eda ha bajado la guardia con él y un restaurante en un piso 25 y un ascensor, propiciarán el momento. Aprovechando el pánico de la florista, el empresario sabrá cómo acercarse a ella. ¡Y LA BESA! "La creatividad aviva el amor", le dirá el empresario, al que pillará por sorpresa la reacción de Eda.

Pero no será ese el único momentazo de la pareja en el capítulo de ayer. Después del beso, la situación entre ellos se relajan. Eda y Serkan están cada vez más unidos. Poco a poco, pese a la promesa que le hizo a su tía, Eda va dejando atrás el pasado y olvidando lo sucedido y eso facilitará el momento 'Ghost' de la pareja. ¡Qué tensión!

El enfrentamiento de Serkan con un fotógrafo

Mientras tanto, Selin sigue haciendo de las suyas. Aprovechando que Eda será la imagen de la campaña de la asociación de mujeres, busca un atractivo fotógrafo que sabe que intentará acercarse a su rival. "Eres un ángel. Es muy difícil encontrar una belleza como la tuya", le dirá a la florista.

Sin embargo, Selin no cuenta con Serkan. El empresario se presenta por sorpresa en la sesión de fotos y le para los pies. "La chica a la que acabas de llamar ángel es mi novia. No es que acabemos de salir, es la mujer de mi vida y yo soy el hombre de la suya. De modo, que lo de la hamburguesería no va a poder ser".

La decisión de Selin

Los planes de Selin no funcionan. Si a eso le añadimos que Efe ha descubierto que fue ella quien pagó a la prensa para evitar que se descubriera que Kaan filtró el contrato prenupcial de Eda y Serkan después de que se lo pasara Ferit, su situación es muy delicada.

Entre la espada y la pared y tras escuchar que Eda también estaba al tanto de lo ocurrido, la directora de relaciones públicas tomará una importante decisión que podría hacer saltar todo por los aires una vez más. "Librarme de esta carga me hace muy feliz. Todos te ocultamos algo. La persona que filtró a la prensa lo del contrato fue Ferit. Yo, para evitar que saliera a la prensa te lo oculté también. Eda y Ceren también estaban al tanto y ninguna te dijo nada. Además, Efe lo sabía todo y me chantajeó. Me pidió mis acciones. Dejo el puesto de directora de Relaciones Públicas y quiero transferirte el 5% de mis acciones. No hay mala intención pero creo que necesito empezar de nuevo. Y eso haré", zanja la ex del empresario.

Sin embargo, su plan podría no salir como ella espera. Tras conocer todos los detalles de lo ocurrido y reprender a Ferit y Cerem, Serkan tendrá una charla con Eda, a la que obligará a cumplir tres deseos para ganarse su perdón. ¿Cuáles serán los deseos del empresario?

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

Sabemos que estás enganchado a 'Love is in the air' y que la historia de amor de Eda y Serkan te tiene en un sinvivir. Por eso, en Mediaset te damos la oportunidad de disfrutar de la serie del momento en diferentes momentos. Los martes a las 22:00 horas podrás ver los nuevos capítulos de estreno en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:30 y 21:15 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS