Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

Si los fans de 'Love is in the air' llevan meses soñando con que la historia de amor de Eda y Serkan traspase la pantalla, las últimas palabras que le ha dedicado Kerem Bürsin a Hande Erçel les va a acelerar el corazón.

Después de que los medios turcos anunciaran la inesperada ruptura de la actriz con Murat Can Akdoğan después de un mes de relación, su compañero de reparto la ha piropeado mientras se estaba preparando para grabar. "Eres tan hermosa", le ha dicho a Hande, que esbozaba una tímida sonrisa.

La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel

Las palabras del actor podrían avivar los rumores de relación que persiguen a la pareja desde que comenzaran a grabar 'Love is in the air'. Y es que la conexión que existe entre ellos es más que evidente dentro y fuera del set de rodaje. Cada día, la pareja comparte divertidos stories juntos que demuestran el estrecho vínculo que se ha creado entre ellos. De hecho, Hande no ha dudado en salir en defensa de su compañero de rodaje tras verse involucrado en una polémica durante una entrega de premios. "Conozco su corazón", decía la actriz.

El sorprendente motivo de la ruptura de Hande Erçel y Murat Can Akdoğan

Las palabras de Kerem Bürsin se producen horas después de que la prensa turca anunciara la ruptura de la actriz y el empresario Murat Can Akdoğan después de apenas un mes. Según ha trascendido, habría sido el joven quien habría terminado con esta historia de amor después de que su familia se opusiera a la relación y le pidieran expresamente que pusiera terminara con la relación.

