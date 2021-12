Kerem Bürsin, sobre su deseo de ser padre: "A veces pienso en la idea de tener un hijo"

No tiene planes de boda pero parece que Kerem Bürsin ya ha sentido la llamada de la paternidad. Un deseo, el de convertirse en padre, del que el protagonista de 'Love is in the air' ya ha hablado abiertamente en otras ocasiones. Si hace unos meses contaba a la revista 'Alem' que le hubiera gustado serlo antes de los 30 , ahora acaba de confesar que la idea de convertirse en padre ronda por su cabeza . "A veces pienso en la idea de tener un hijo, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad es solo una idea en mi mente", ha contado el actor, que mantiene una relación con Hande Erçel desde hace algo más de un año.

Desde que se emitiera el primer capítulo de 'Love is in the air' en Turquía el 8 de julio de 2020, la química de los dos protagonistas resultó más que evidente para los fans de la serie. Desde ese momento, los rumores sobre una posible relación no cesaron. Los fans de la serie soñaban con la que la relación de Eda y Serkan traspasara la pantalla. Sin embargo, ellos optaron por el mayor hermetismo. Durante meses, la pareja guardó silencio pero no pudo evitar que un fan les pillara de vacaciones en Maldivas.