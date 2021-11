"El matrimonio es un tema muy importante"

Los rumores sobre una posible boda se han disparado en Turquía

La pareja confirmó su relación en abril durante un viaje a Maldivas

'Love is in the air' les ha convertido en una de las actores de moda dentro y fuera de Turquía. La popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel se ha disparado fuera de sus fronteras y su romance (que confirmaron en abril de este año tras ser pillados juntos en Maldivas) se ha convertido, al igual que el de sus personajes en la serie, en un auténtico fenómeno. Los fans soñaban con que la historia de amor de Eda y Serkan traspasara la pantalla y que la magia que la pareja derrochaba en cada escena se hiciera realidad. Finalmente fue así y ahora ellos son, al igual que sus personajes, la pareja del momento.

Cada movimiento, cada gesto, cada declaración... Los incondicionales de 'Hanker' y la prensa están muy pendientes de lo que dice y hace la pareja y después de más de un año juntos, los rumores sobre una próxima boda ya han empezado a circular en Turquía.

¿Habrá boda a corto plazo? Parece que por el momento darse el 'sí quiero' no entra en sus planes. Así lo ha confesado el protagonista de 'Love is in the air a la prensa durante un encuentro. "Estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es un tema muy importante y es demasiado pronto para hablar sobre eso", ha confesado el actor a la prensa, a la que ha insistido en que ahora están centrados en sus próximos proyectos. Unos proyectos de los que al parecer no hablan. "Nunca hablamos de trabajo cuando estamos juntos. Vivimos en nuestro propio mundo'', ha revelado el actor.

Sin embargo, la aclaración del actor no ha acallado los rumores y la pareja volvía a ser preguntada por una posible boda en la entrega de premios Ayakli Gazete, donde arrasaron llevándose cuatro galardones, entre ellos el de Mejor pareja de televisión y los de Mejor actor y actriz de comedia. Sin perder la sonrisa, la pareja afrontaba las preguntas de los periodistas, a los que no aclaraban estaban pensando en pasar por el altar. "No hablemos del matrimonio esta noche. No entremos en asuntos privados, estamos aquí por nuestro trabajo y estamos muy felices".

La declaración de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel

Desde que comenzaran a trabajar juntos en 'Love is in the air', la pareja ha demostrado que tiene gran complicidad. Aunque son muy discretos con su vida privada, la pareja si que ha querido compartir algunos divertidos momentos juntos, declaraciones de amor y algunos momentos importantes con sus seguidores a través de las redes sociales. Muestra de ellos es la romántica y a la vez divertida felicitación de Kerem Bürsin a Hande Erçel con motivo de su 28 cumpleaños.

El actor compartía en su Instagram unas divertidas imágenes inéditas con su chica, a la que le dedicaba un precioso mensaje. "¡Empieza la serie de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a este ser absolutamente hermoso, absolutamente asombroso y absolutamente mi amor! ¡Gracias Hande por ser tú! Feliz cumpleaños", escribía el actor junto a las curiosas fotografías.

