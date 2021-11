Hande Erçel celebra su 28 cumpleaños y ha recibido la felicitación de su chico

Kerem Bürsin ha compartido una serie de fotografías inéditas de ellos juntos

"¡Absolutamente mi amor! ¡Gracias Hande por ser tú!", ha escrito en Instagram

Hande Erçel celebra hoy su 28 cumpleaños y Kerem Bürsin ha querido sorprenderla compartiendo algunas imágenes inéditas (y muy divertidas) de ellos juntos. "¡Empieza la serie de cumpleaños!" Así ha arrancaba la felicitación del protagonista de 'Love is in the air'.

A través de sus stories, el actor ha vuelto a demostrar que tanto él como su chica tiene gran sentido del humor (ya vimos el tartazo que se llevó el actor hace unos meses cuando celebraba su cumpleaños). Eso sí, divertido pero muy romántico. Aunque las imágenes compartidas por Bürsin son de lo más cómicas, el mensaje que ha enviado a su novia en este día no ha podido ser más tierno y romántico. "¡Feliz cumpleaños a este ser absolutamente hermoso, absolutamente asombroso y absolutamente mi amor! ¡Gracias Hande por ser tú! Feliz cumpleaños", ha escrito el intérprete.

Por supuesto, Hande Erçel ha compartido inmediatamente la felicitación de su chico con sus seguidores y ha respondido a su mensaje con un tierno "Amor mío, yo también", que ha escrito en uno de sus stories. Y es que, a través de su perfil, la protagonista de 'Love is in the air' ha compartido no solo las felicitaciones y mensajes de cariño que está recibiendo sino también algunos de los regalos que le han llegado. ¡Y han sido muchos! La actriz ha recibido en su casa muchas flores, unos globos y un peluche de un oso gigante y dos preciosas tartas (una de ellas de su hermana Gamze) para que pueda celebrarlo por todo lo alto y pedir sus deseos cuando sople las velas.

No obstante, alguien ya se había adelantado a la celebración y Hande ya había soplado la vela de su cumpleaños. Durante la entrega de premios Ayakli Gazete, uno de los periodistas que la esperaba en el photocall la entregaba una magdalena con una vela. El gesto emocionó a la actriz que tuvo el detalle de compartir su deseo con todos los presentes. "Muchas gracias, pediré un deseo para todos. Espero que el resto del año sea tan bueno como ya lo ha sido, muchas gracias", decía la actriz.

El gran final de 'Love is in the air'

Aunque ya eran dos actores muy populares en Turquía (Hande también había empezado a despuntar fuera de su país gracias a series como 'Hayat'), sus papeles de Eda y Serkan en 'Love is in the air' les ha convertido en estrellas internacionales. La historia de amor que han protagonizado se ha convertido en todo un fenómeno del que nos despedíamos hace unos días en Divinity con un último y emocionante capítulo en el que por fin poníamos cara al pequeño Alp, el segundo hijo de la pareja.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS