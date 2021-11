La hermana de Hande Erçel tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram

Gamze Erçel está licenciada en Diseño de Moda

Erçel también ha hecho sus pinitos como actriz en Turquía

Gamze Erçel podría dar el salto a la televisión. Y no a un programa cualquiera sino a uno de los más duros que se emiten actualmente. Según ha publicado 'Magazin D' la hermana de Hande Erçel ¡podría participar en la edición turca de 'Supervivientes 2022'!

Aunque ni la productora ni el canal en el que se emite el reality, ni la propia protagonista han confirmado que sea una de las próximas participantes, la prensa turca se ha hecho eco de la noticia y han asegurado que Gamze ya estaría preparándose para afrontar este reto de supervivencia.

¿Quién es Gamze Erçel?

Aunque aquí en España era hasta hace unos meses prácticamente una desconocida (ha empezado a gozar de cierta popularidad por ser la hermana de la protagonista de 'Love is in the air') Gamze es una reconocida influencer en Turquía y ha hecho sus pinitos como actriz en la serie 'Umuda Kelepce Vurulmaz'.

En su perfil oficial de Instagram tiene 4,4 millones de seguidores. Si bien es cierto que su fama se ha disparado gracias a la serie protagonizada por su hermana, Gamze ya contaba con un importante número de seguidores antes del boom internacional de la ficción turca.

Nacida en 1992 y madre de una niña llamada Mavi Aylin, Gamze se licenció en Diseño de Moda en la Universidad Çanakkale y, entre otros proyectos, ofrece servicios de consultoría de ventas y consultoría de imagen y trabaja en el diseño de camisetas para hombres.

El gran final de 'Love is in the air' en Divinity

Eda y Serkan ya se han despedido de Divinity. 'Love is in the air' ponía punto y final a su emisión el pasado viernes con un capitulazo que emocionó a los miles de seguidores de la ficción turca. Después de meses viviendo con intensidad la historia de amor del momento, nuestra pareja favorita decía adiós no sin antes presentarnos al nuevo miembro de la familia. El pequeño Alp llegaba al mundo en un parto sin complicaciones pero muy accidentado.

