El equipo vivió con intensidad el rodaje del último episodio

"Os amo, familia", escribía Hande Erçel junto a una imagen del equipo

Kerem Büsin dedicaba unas bonitas palabras a su hija en la ficción: "Te amo demasiado"

"Fue un hermoso cuento de hadas... Gracias a todos". Estas son las palabras que publicaron en el Instagram oficial de Fox Turquía con motivo del final de la serie. Y estas palabras reflejan a la perfección lo que ha sido la ficción turca del momento, dentro y fuera del set de rodaje. El fenómeno 'Love is in the air' ha nacido detrás de las cámaras. La sintonía de los que han formado parte de este proyecto ha traspasado la pantalla y ha llegado al público, convirtiendo a la serie en lo que es. Un éxito. Todos han aportado para que así fuera. El equipo de 'Love is in the air' era una auténtica familia y eso quedó patente el último día de rodaje.

El 12 de agosto de 2021 los centenares de personas que trabajaban en la serie afrontaban un día muy especial. El equipo técnico, el director, maquillaje, peluquería, actores… todos y cada uno de los que han formado parte de ese sueño estaban ese día con los sentimientos a flor de piel. ¡Era el último día de grabación!

Desde primera hora de la mañana, todos compartían en sus redes el minuto a minuto de lo que ocurría. Abrazos entre escena y escena, las últimas fotos en el set de rodaje, risas, comida de todo el equipo, bromas, encuentros con la prensa (que no quiso perderte un evento tan especial) y por supuesto, mensajes y despedidas que quisieron compartir con los incondicionales de la serie.

A través de las redes sociales, los protagonistas de 'Love is in the air' compartieron no solos imágenes y vídeos de la gran fiesta que organizaron ese día (barbacoa incluida) sino también sus emociones a través de sinceros mensajes, muchos dedicados a todos aquellos con los que había creado algo tan maravilloso como 'Love is in the air'.

Hande Erçel y Kerem Bürsin, emocionados en el final de la serie

Todo el equipo vivió con gran intensidad ese 12 de agosto. Llegaba el final de una historia que les ha marcado a todos. Pero si hay unas vidas que 'Love is in the air' ha cambiado para siempre son las de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie no solo ha supuesto para ellos el espaldarazo definitivo a sus carreras sino que les ha traído el amor. La pareja se enamoró durante el rodaje. La historia de amor de Eda y Serkan traspasó la pantalla y su romance transcurrió paralelo a la de los actores.

La pareja se despedía ese día de unos personajes que guardarán siempre en su memoria. ¡Cómo no iba a estar especialmente emocionados! Y así lo demostraron a través de sus Instagram. "Os quiero, familia", escribía la protagonista en un storie con todos su compañeros de reparto.

A lo largo de la jornada fueron muchos los mensajes, las fotografías inéditas y los vídeos que fueron compartiendo. Los protagonistas intercambiaban mensajes, mostrando una vez más su complicidad. "¡Qué de cotilleos con estos dos todos los días durante 58 semanas!", escribía Bürsin junto a una foto con Hande y otro de los miembros del equipo.

Pero Hande no era la única chica del equipo que recibía el cariño del protagonista a través de las redes. Maya Başol le robaba cierto protagonismo a la actriz en las redes de su chico. Muy unido a la actriz que interpreta a Kiraz, demostró que la pequeña se ha convertido en la niña de sus ojos. "Te amo demasiado", le escribía.

Mensajes de todo el equipo

Pero los protagonistas no fueron los únicos que compartieron mensajes. "Terminamos esta semana. No digo 'hasta la semana que viene', sino adiós. Terminamos, pero llamémonos, por favor", escribía Anıl İlter, el actor que da vida a Engin, el inseparable amigo de Serkan Bolat.

Por parte, Neslihan yeldan (Aydan Bolat) agradecía a todo el equipo lo vivido. "Gracias a todos, fue un gran viaje. Aprendizaje, amistades, nuevas familias, la cadena del amor es parte de este trabajo y no se acaba. Gracias a todos los involucrados. Gracias por este sueño", compartía la actriz con sus seguidores.

El momento más entrañable de Maya Başol

Pero si había una persona especialmente emocionada era Maya Başol. La benjamina del equipo no era capaz de contener su emoción durante una entrevista con la prensa. Arropada por algunos de los actores y en brazos de Kerem Bürsin la pequeña se echaba a llorar cuando le preguntaban. Inmediatamente, su padre en la ficción intentaba calmarla y era él que tomaba la palabra preguntándole a su niña cuál era su personaje favorito de la serie. Haciendo gala de su espontaneidad e inocencia la pequeña respondía 'Kiraz'. Evidentemente, ¿cuál iba a ser su personaje favorito si no era el suyo propio? Su respuesta provocaba las carcajadas de los periodistas y si sus compañeros, entre ellos Serkan, que con su mirada cómplice y su cariñoso gesto hacia ella lograba que arrancar una sonrisa a ‘su hija’.

