El encuentro de Kerem Bürsin con sus fans españoles: lágrimas, colas infinitas y miles de euros por conocerle

En su visita a España, Kerem Bürsin no quiso perder la oportunidad de conocer al fandom español

Regalos para Hande, mucha emoción y colas infinitas: ¿cómo es el protagonista de 'Love is in the air' en persona?

Esta tarde, no te pierdas el gran final de la serie a las 19 horas en Divinity

Aún cuesta creer que tuvimos al mismísimo Kerem Bürsin con nosotros. Que lo tuvimos tan cerca que Adolfo Rodríguez, nuestro community manager, pudo tener un encuentro exclusivo con él con motivo de su visita a la Gran Canaria Swim Week. Con él habló de su pasado, presente y futuro. De cómo pasó de ser el chófer de Margot Robbie a ser un ídolo de masas gracias a ‘Love is in the air’, el fenómeno turco que hoy a las 19:00 horas llega a su fin. Pero lo importante de aquella visita que paralizó España fue que pudiese conocer en persona a sus fans, a esa audiencia fiel de Divinity que cada tarde se ha emocionado con él gracias a Serkan.

El vídeo que abre esta noticia es la prueba palpable de que una estrella internacional también puede cuidar a ese público que, como él mismo nos reconoció, le ha llevado al lugar que ocupa hoy. Y bien merecido que lo tiene.

Pagar mil euros por desplazarse desde cualquier punto del mundo hasta Gran Canaria para estar con Kerem en este hito para su carrera tenía todo el sentido para algunos de los seguidores de ‘Love is in the air’ que formaron colas infinitas a las puertas de su hotel. El esfuerzo, los nervios y los quebraderos de cabeza merecieron la pena cuando le vieron aparecer.

Los fans españoles caen rendidos al conocer en persona a Kerem Bürsin

Madrid, Gran Canaria, Barcelona, Valencia y hasta Reino Unido. Los fans de nuestro galán turco favorito se organizaron para que su visita a España estuviese a su altura. Y lo consiguieron. Más allá de abrazarle y reconocerle su trabajo, su intención era que no se fuese a Turquía con las manos vacías.

Un libro con centenares de dedicatorias traducidas al inglés, idioma que el actor maneja a la perfección (solo hay que ver la entrevista que te ofrecemos a continuación), fue el obsequio estrella. Pero también hubo un detalle para Hande, su chica y coprotagonista de la serie más exitosa de la historia de nuestra parrilla.