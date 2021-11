Serkan atiende el parto de Eda en mitad del bosque, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Eda tendrá que dar a luz en el bosque ayudada por Serkan

El resto de la familia también tendrá que ser atendida en el hospital

Ha llegado el día. Eda está de parto. La situación es dramática. Camino al hospital, ilocalizables y sin cobertura, empiezan las contracciones. Los nervios están a flor de piel y pareja empieza a discutir por cómo debería ser el nacimiento de su hijo. La discusión durará poco. Antes de llegar, Eda le pedirá a su marido que pare el coche porque ha llegado el momento.

Finalmente, el matrimonio tendrá que hacer frente al nacimiento de su hijo solo y en mitad del bosque. "El bebé saldrá dentro de un momento. Yo ya he parido y sé lo que hay que hacer. Lo haremos juntos. Tienes que ayudarme. Puedes hacerlo. ¿En quién puedo confiar más que en mi marido?", le dice Eda a Serkan, que está totalmente desbordado por la situación.

En el siguiente capítulo de 'Love is in the air', mientras todos les esperan, Serkan intenta atender el parto ayudado por un vídeo de internet. "Lo estás haciendo genial, te adoro y lo eres todo para mí", le dirá para intentar tranquilizarla.

Pero Eda será la única que no llegue al hospital. Erdem y Engin sufren una caída, Aydan se toma un bote entero de sedantes y Melo sufrirá un accidente con el anillo de compromiso. A ellos se unirá en el próximo capítulo Ayfer, que será atropellada en el aparcamiento del hospital por el médico de Eda. Todos acabarán ingresados.

Melo sufre un accidente tras romper con Burak

Justo cuando había planeado pedirle matrimonio, Burak se da de bruces con una realidad que no esperaba. Melo rompe con él. "A veces el destino, no lo sé. Algunas veces las personas se encuentran en el momento y el lugar equivocad. Tú y yo nos encontramos en el momento equivocado. No quiero casarme, me aterra esa idea. No es una opción. He querido casarme desde que era niña. Quizá estoy cambiando y ya no quiero casarme. No estoy enamorado. Quiero estar con alguien que se enamore de mí a primera vista y que yo me enamore a primera vista. Esa es mi idea del amor. Quizá sea una ilusa. Perdóname", le dice a Burak. Sin embargo, lo que iba a ser una ruptura aparentemente tranquila y amistosa se complica cuando Melo se traga el anillo de compromiso y acaba en el hospital. ¡Menuda se organiza!

