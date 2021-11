Serkan intenta sacar a Eda del bosque antes de que dé a luz, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Eda se ha puesto de parto en mitad de la nada

El coche en el que viajaba la pareja les ha dejado tirados

Estaba claro. El antojo de Eda de ir a la casa de la montaña a pocos días de dar a luz iba a traer a la pareja más de un quebradero de cabeza. Ya durante el viaje se venía venir. Primero se han pasado el cruce que tendrían que haber tomado para llegar a su refugio y unos minutos después el coche se ha averiado dejándoles tirados en mitad de la nada. Pero eso no ha sido lo peor. ¡Eda ha roto aguas! Sí, al pequeño Alp le han entrado las prisas por venir al mundo y ha colocado a sus padres en una situación muy delicada. "El parto ha empezado. No voy a dar a luz ahora mismo pero arranca el coche".

En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos de cómo acaba esta historia y si finalmente Eda tendrá que dar a luz en el bosque con la única ayuda de su marido. La tensión es máxima y Serkan intentará solucionar la situación para poner a su mujer a salvo y que el pequeño venga al mundo en un hospital.

Melo quiere romper con Burak

Después de varios meses juntos, Melo ha tomado una decisión. Lo mejor es romper con Burak. Y aunque lo tiene muy claro, dar el paso no será fácil. ¿Qué pasará cuando se encuentre con él? En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la amiga de Eda se presentará en la cafetería para poner punto y final a su historia de amor si imaginarse que él por su parte está preparando la pedida de mano. ¿Qué ocurrirá?

Seyfi anuncia su marcha a Aydan

Después de mucho tiempo reflexionando sobre su futuro, Seyfi le dice a la señora Aydan que quiere dejar el trabajo. "Quiero centrarme en mi mismo, tomar mis decisioines, vivir a mi manera. Considérelo una jubilación", le dice a la madre de Serkan, que queda totalmente desconsolada ante la inesperada noticia. "Eres mis manos y mis piernas, ¿qué voy a hacer sin ti?", le dice antes de marcharse.

Sin embargo y a pesar de la reacción de su jefa, Seyfi contará con un apoyo importante en la casa. "Creo que haces bien. Tienes derecho a vivir tu propia vida. Ha llegado la hora de abandonar el nido. Te mereces todo lo mejor", le dice el señor Kemal que le pide a Seyfi un último favor antes de su marcha. "Mi madre va a reformar su casa y vendrá mañana. Si pudieras decírselo despacio y con calma... No sé como te lo puedo agradecer". ¿Cómo reaccionará Aydan a esta noticia?

¿Qué pasará? ¿Tendrán a su segundo hijo en mitad del bosque? ¿Cómo será el parto? ¿Qué pasará entre Burak y Melo? ¿Cómo afrontará la señora Aydan la marcha de Seyfi de su vida?

