Eda y Serkan afrontan la recta final del embarazo con malas noticias: el empresario no estará en el parto

A Eda apenas le queda una semana para dar a luz

La arquitecta le pide a su marido que la lleve a la montaña

'Love is in the air', cada tarde en Divinity

A punto de dar la bienvenida a su bebé, Eda sigue preparándose con clases de yoga acompañada de la señora Pembre. Sin embargo, su paz no tardará en verse alterada cuando Serkan le asegura que no estará en el parto. La noticia pilla a Eda por sorpresa, que aprovechará el momento para hacerle una última petición a su marido antes del parto. "Pasemos la noche en la casa de la montaña, estoy harta de dormir en hoteles", le dice a Serkan, a quien en el próximo capítulo de 'Love is in the air', no le quedará más remedio que aceptar. Sin embargo, parece que por lo que no está dispuesto a pasar es por el tema del parto en la piscina. "Creo que sería mejor que naciera en un entorno estéril. No quiero que lo hagas", le dirá a Eda. ¿Aceptará finalmente la arquitecta?

La historia de Melo y Burak, a punto de romperse

Mientras Eda y Serkan están a punto de dar la bienvenida a su segundo hijo, Melo ha tomado una decisión sobre su relación. "He decidido que lo mejor es romper con Burak, creo que n o estoy enamorada de él. Cuando miro a Eda y Serkan, yo quiero sentir lo mismo. No quiero renunciar al amor y lo que hay con Burak no puede llamarse amor. Todavía siente algo por Eda y solo pienso que está conmigo porque no pudo estar con ella. Quiero sentirme amada", le dice a Ayfer sin imaginar que su chico está planeando pedirle matrimonio.

Otra relación que está a punto de sufrir un importante revés es la de de Aydan y Kemal. Ahora que la pareja esteba empezando a disfrutar de su recién estrenado matrimonio, el padre de Serkan recibirá una llamada que volverá a poner las cosas muy difícil entre ellos: su madre va a reformar su casa y tiene la intención de instalarse con ellos durante los cuatro meses que durará la reforma. ¿Qué hará Aydan?

No te pierdas los últimos capítulos de 'Love is in the air'

Eda y Serkan están a punto de despedirse de Divinity. Muy pronto descubriremos cómo acaba la historia de amor de la pareja del momento pero todavía nos queda mucho por vivir con ellos. ¿Cómo será el nacimiento de su segundo hijo? Si quieres saber qué ocurre con los protagonistas de 'Love is in the air', no puedes perderte los próximos capítulos. De lunes a viernes a las 19:00 horas, en Divinity.

