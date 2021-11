'Love is in the air' entra en su recta final: los fans opinan sobre cómo acabará la historia de Eda y Serkan

La historia de amor ha entrado en su recta final

Se acerca el final. Muy pronto nos tocará despedirnos de Eda y Serkan y de su intensa historia de amor. Una historia que hemos vivido con emoción y que (para qué engañarnos) nos ha dado muchos sobresaltos. A la pareja le ha pasado de todo: un accidente de avión, un secreto familiar que casi les destruye, una boda (supuestamente falsa) con un amigo de la infancia, un tumor cerebral, un embarazo inesperado, un reencuentro más inesperado aún, una hija secreta, un padre que aparece después de 35 años... No definitivamente, con Eda y Serkan no hay lugar para el aburrimiento.

Con estos antecedente es fácil imaginar que en esta última etapa de su historia de amor puede pasar cualquier cosa. Mala, buena o regular pero sobre todo, sorprendente. En Divinity tenemos muchas ideas y ya hacemos nuestras apuestas sobre lo que ocurrirá en 'Love is in the air', pero queremos saber qué opinan los incondicionales de la serie del momento y qué creen que podría pasarles a sus protagonistas.

La cuenta atrás ha comenzado. El último gran fenómeno de la televisión turca se despedirá muy pronto de Divinity. Eso sí, todavía nos queda mucho por vivir con Eda y Serkan. La que se ha convertido en una de nuestras parejas favoritas aún tiene mucho que ofrecernos. ¿Qué pasará cuando nazca el bebé? ¿Cómo afrontarán Eda y Serkan esta nueva paternidad? Y el resto de personajes, ¿qué pasará con Melo y Burak? ¿Y con Aydan y Kemal?

Todavía nos queda mucho por descubrir y mucho por vivir y disfrutar con todo ellos. Por ese motivo, no puedes faltar a tu cita. Cada tarde puedes ver los nuevos capítulos de 'Love is in the air' en Divinity. Además, recuerda que los viernes tienes una cita doble con ellos y a partir de las 00:00 horas puedes disfrutar de más capítulos. Y si esto te sabe a poco, los domingos a partir de las 15:45 horas, podrás revivir la historia de amor de Eda y Serkan.

