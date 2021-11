Eda, cansada de Serkan, se da a la fuga, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

La futura mamá desaparecerá en un descuido de Seyfi

Serkan seguirá sometiendo a Eda a un excesivo control

Eda no ha podido soportarlo más. A pesar de las continuas advertencias a Serkan, su marido ha seguido controlando cada uno de sus pasos. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', harta de ese control (al que por cierto se ha sumado toda la familia), Eda se dará a la fuga en un descuido de Seyfi. ¿Dónde ha ido? ¿Podrá Serkan encontrarla?

Y mientras Eda está siendo obligada a dejar de lado sus proyectos profesionales, Serkan hará todo lo contrario. A pesar de haber jurado que en esta nueva etapa de sus vidas, todos darían prioridad a sus hijos, no tardarán en embarcarse en un ambicioso proyecto pese a la oposición de Engin.

Problemas de pareja en 'Love is in the air'

Pero Eda y Serkan no serán los únicos con problemas de pareja en 'Love is in the air'. Pese a que Burak ha superado todos las pruebas que le han puesto y que es el hombre perfecto para formar una familia, Melo sigue teniendo dudas sobre su relación. Al igual que Eda, la joven se siente agobiada y atrapada por las constantes atenciones de su chico. ¿Qué pasará entre ellos finalmente?

Y la cosa también se ha complicado entre Kemal y Aydan. A pesar de haberse prometido y de haber anunciado su inminente boda en España, un inesperado acompañante a este viaje podría arruinarlo todo. Y es que el padre de Serkan ha tenido la feliz idea de invitar a su madre a la boda y a la luna de miel lo que ha provocado que Aydan estalle. "No nos casaremos en España", ha dicho hecha una furia. ¿Habrá boda al final?

Se acerca el final. La historia de amor de Eda y Serkan está a punto de despedirse de Divinity. Sin embargo, antes de que eso ocurra todavía nos quedan muchas cosas que vivir con la pareja del momento y su familia. ¿Cómo será el nacimiento del pequeño Alp? ¿Se casarán finalmente los padres de Serkan? ¿Regresará Kerem a sus vidas? ¿Qué pasará entre Melo y Burak? Si quieres descubrir qué ocurre en el esperado final de 'Love is in the air', no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 19:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity. ¡No te lo puedes perder!

