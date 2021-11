Maya Başol, Kiraz en 'Love is in the air', ya es hermana mayor: la actriz ya conoce a la pequeña Eva

La protagonista de 'Love is in the air' acudió al hospital horas después del nacimiento

La madre de la actriz dio a luz el pasado lunes en Estambul

Casualidades de la vida, justo cuando está a punto de convertirse en hermana mayor en 'Love is in the air', Maya Başol, la pequeña actriz que da vida a Kiraz ha dado la bienvenida a su hermana en la vida real, una niña que se llama Eva y que nació el pasado domingo.

Maya, que ya ha tenido la oportunidad de conocer a su nueva compañera de juegos, ya ha presentado a la pequeña a través de sus redes sociales. Tal y como hemos podido ver en su perfil de Instagram, horas después del nacimiento, la protagonista de 'Love is in the air' acudía al hospital para conocer al nuevo miembro de la familia.

En su primera visita al centro médico, en la que lucía un precioso vestido de tul en color mint, Maya ha tenido la oportunidad de ejercer de hermana mayor. La pequeña actriz de seis años ha cogido por primera vez a su hermana en brazos. Un momento muy emotivo y lleno de ternura que ha querido compartir con sus seguidores. Por supuesto, la imagen ha acumulado en apenas unas horas más de doscientos mil 'me gusta' y miles de comentarios, muchos de ellos de compañeros de profesión, que han querido felicitar a la pequeña por la llegada de Eva.

Un rostro muy popular en su país

A pesar de su corta edad, Maya Başol goza de una gran popularidad en Turquía y es una influencer con gran proyección. Aunque ha sido su participación en 'Love is in the air' la que le dado la fama internacional, la pequeña actriz lleva protagonizando campañas publicitarias desde que tenía apenas un año. Y es que el padre de Maya, que siempre ha estado vinculada al mundo del espectáculo, es hija de Emrah Başol, fundador de una importante firma de de Marketing y Publicidad de Estambul.

Maya Başol es Kiraz en Love is in the air

Pese a que siempre ha sido popular, su fama se ha disparado con su debut televisivo en la serie del momento. Maya Başol es Kiraz en 'Love is in the air', un papel que no le costó conseguir, en buena parte por su parecido físico con la protagonista, Hande Erçel. Pero no solo conquistó a los productores y al director. Su gran talento, su desparpajo y su encanto hicieron que con una única aparición en pantalla enamorara a los espectadores de la serie y se convirtiera en uno de los personajes más queridos pese a haberse incorporado en la segunda temporada de la serie, en la que ha jugado un papel clave en el reencuentro de Eda y Serkan.

