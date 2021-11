El fenómeno 'Love is in the air' culmina con la emisión de su capítulo final el viernes en Divinity

El último episodio contabilizó más de 8,4 millones de tuits convirtiendo a la serie en la más tuiteada de la historia

Con un promedio del 4,4% de share en su segunda temporada, ‘Love is in the air’ es la serie más vista de Divinity en 2021

La ficción es también el contenido más visto en Mitele en el presente año

Para Serkan, Eda lo es todo: su pilar, su inspiración y el centro de su vida. Cuando la conoció, él era un hombre frío, calculador, exigente y perfeccionista que anteponía su trabajo a todo lo demás, pero ella ha conseguido que cambie. Por amor a Eda, Serkan ha vendido su parte de Artlife, el estudio de arquitectura que fundó junto a Engin y Piril, para dedicarse a la enseñanza. Sin embargo, Eda volverá a sorprender al arquitecto hasta el extremo en el último capítulo de 'Love is in the air', que Divinity emitirá este viernes 12 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, dentro del evento ‘Lovember’.

Hande Erçel, Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuya interpretación en 'Hayat: Amor sin palabras' le valió el Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017, y Kerem Bürsin, galardonado en 2017 con el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por 'Bu Sehir Arkandan Gelecek', interpretan al dúo protagonista en esta comedia romántica convertida en auténtico fenómeno en televisión, redes sociales e internet. Los seguidores de la serie y los espectadores de Divinity podrán comentar su final a través del hashtag #FinalLoveIsInDivinity.

Eda se pone de parto en el final de 'Love is in the air'

Eda y Serkan deciden hacer una escapada a un lodge en plena naturaleza para pasar algún tiempo juntos. Mientras están dando un paseo por el bosque, Eda se pone inesperadamente de parto. La arquitecta pide a Serkan que le ayude a dar a luz al bebé, pero él, determinado, pretende llevarla al hospital. Entretanto, su familia y amigos acuden al centro hospitalario por distintas razones, donde descubren que la pareja no se encuentra allí.

'Love is in the air': una ficción de éxito que traspasa fronteras

'Love is in the air' ha demostrado ser auténtico fenómeno a nivel internacional. Y lo ha hecho, creando una fuerte comunidad de seguidores que va más allá del visionado de capítulos y vive el día a día de los personajes de la historia. Tanto es así que han llegado incluso a arrebatar el récord que hasta ahora ostentaba 'Juego de Tronos': el de emitir el capítulo más comentado en redes sociales. El pasado 8 de septiembre su episodio final marcó un hito histórico, convirtiéndose en el más tuiteado de la historia a nivel mundial, registrando más de 8,4 millones de tuits y siendo en trending topic en Turquía y en más de una treintena de países.

Legiones de fans se han rendido al carisma y encanto de sus protagonistas, Hande Erçel (@handemiyy) y Kerem Bürsin (@the bursin), que cuentan con más de 25,3 y 9,5 millones de seguidores en Instagram, respectivamente. Además, el éxito de la ficción ha trascendido más allá de las fronteras turcas, tras ser vendida a más de 40 países en todo el mundo.

La serie más vista de Divinity en 2021

Con un 4,4% de share y 392.000 espectadores de media en su segunda temporada, 'Love is in the air' es la serie más vista y con mayor share de Divinity en el presente año. Líder temático en su franja de emisión, se impone a Nova en total individuos (4,4% vs 2,6%) y en target comercial (3,9% vs. 3%). El pasado 1 de septiembre anotó máximo histórico con su emisión más vista (5,2% de share y 500.000 espectadores).