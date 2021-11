Hande Erçel hace una petición a sus fans con motivo de su próximo cumpleaños: "Seamos héroes"

La actriz cumple el próximo 24 de noviembre 28 años

Erçel es embajadora de buena voluntad de 'Kansersiz Yasam' ('Vida sin cáncer')

La protagonista de 'Love is in the air' perdió a su madre en 2019 víctima del cáncer

Hande Erçel se ha convertido en una de las actrices del momento y no solo por su trabajo delante de la cámara. La protagonista de 'Love is in the air' es una auténtica estrella y son precisamente sus gestos fuera del set de rodaje lo que la han granjeado el cariño del público. Su naturalidad, su cercanía, el amor que demuestra a los suyos, su sentido del humor, y, por supuesto, su faceta más solidaria han enamorado a los fans de la serie.

Ahora, con motivo de su próximo cumpleaños el 24 de noviembre, la actriz ha vuelto a mostrar su lado más comprometido con el sufrimiento de los demás. Convertida en embajadora de buena voluntad de 'Kansersiz Yasam' ('Vida sin cáncer'), ha pedido a sus fans que por su cumpleaños realicen una donación a esta organización sin ánimo de lucro que apoya a los niños sufren cáncer y sus familias. "El heroísmo requiere una gran responsabilidad, continuidad... Quiero tocar miles de vidas más con gran felicidad y esperanza. Seamos siempre héroes... Únete a mí. Demos el mejor regalo para mi cumpleaños juntos donando a cientos de niños con cáncer y sus familias que todavía están esperando apoyo", es el mensaje que ha hecho público la actriz, que mantendrá la campaña abierta hasta el 5 de diciembre.

La actriz perdió a su madre a causa del cáncer

Que la actriz haya elegido esta asociación y esta causa para solicitar el apoyo de sus fans no es casual. Hande Erçel ha vivido muy de cerca el drama que supone para muchas familias un diagnóstico de cáncer. En su caso, el desenlace fue fatal. En 2019, con apenas 47 años, la madre de la intérprete fallecía tras luchar durante largo tiempo contra la enfermedad. Desde ese día, su madre sigue muy presente en su vida y son numerosas las veces que la recuerda y la rinde homenaje. "Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto... Y eres tan hermosa, mamá", escribía hace unas semanas coincidiendo con el que hubiera sido su cincuenta cumpleaños.

Hande Erçel y 'Love is in the air' se han despedido de Divinity

Aunque la conocimos como Hayat en 'Hayat: amor sin palabras', Hande Erçel se ha convertido en una estrella en España gracias a su papel de Eda en 'Love is in the air', una serie que el viernes pasado se despedía de Divinity con un capitulazo. La historia de amor de Eda y Serkan ponía el broche de oro a su emisión con un episodio en el que por fin la pareja protagonista daba la bienvenida a su segundo hijo, el pequeño Alp, durante un parto un tanto accidentado y que finalmente se produjo en mitad del bosque.

