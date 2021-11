Hande Erçel y Kerem Bürsin arrasan en los Ayakli Gazete: logran cuatro premios y derrochan complicidad

La pareja recogió el premio a Mejor pareja de televisión y mejor comedia romántica

Hande Erçel logró el premio a Mejor actriz de comedia y Kerem Bürsin, el de Mejor actor

La prensa sorprendió a la actriz con un regalo adelantado de cumpleaños

'Love is in the air' sigue dando alegrías a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja del momento en Turquía ha asistido a la gala de los premios Ayakli Gazete, en la que estaban nominados en varias categorías y se convirtieron en los grandes triunfadores de la noche. Hasta en cuatro ocasiones tuvieron que subir al escenario para recoger sus galardones.

En una divertida y emocionante gala, los protagonistas de 'Love is in the air' se alzaron con el premio a la Mejor pareja de televisión, un galardón que recogían juntos sobre el escenario ante la atenta mirada de todos los asistentes, que podían comprobar en directo la complicidad que existe entre ellos. Además 'Love is in the air' obtuvo el premio a la Mejor comedia romántica.

Ya de forma individual, Kerem Bürsin obtuvo el premio a Mejor actor de comedia romántica. Un premio que dedicó a todo el equipo de la serie y, por supuesto, a su chica. "Primero quiero agradecerles por este premio, todos aquí son maravillosos, muchas gracias. Asimismo, también le agradezco al equipo de 'Sen Çal Kapımı', sin ellos esto no sería posible. También le agradezco a la productora, a mi manager y a mi gran compañera, Hande Erçel.

También Hande Erçel tuvo que subir al escenario a recoger el galardón a Mejor actriz de comedia por su papel de Eda Yildiz en 'Love is in the air'. Un premio que celebraba un orgulloso Kerem Bürsin como si fuera propio.

Pero los premios no fueron lo único que se llegó a casa la actriz. A su llegada a la gala, la actriz recibió una inesperada y emotiva sorpresa por parte de algunos miembros de la prensa que la esperaban. Nada más llegar al photocall la actriz, que cumple años el próximo 24 de noviembre, recibió una pequeña magdalena con una vela como felicitación anticipada. Emocionada, agradeció el gesto y pidió un deseo que quiso compartir con todos los presentes. "Muchas gracias, pediré un deseo para todos. Espero que el resto del año sea tan bueno como ya lo ha sido, muchas gracias", decía la actriz.

El emocionante final de 'Love is in the air'

La historia de amor de Eda y Serkan se ha convertido en el último gran fenómeno turco. 'Love is in the air' ha conquistado el público en cada capítulo y como era de esperar tuvo un último episodio a la altura. Después de meses viviendo intensamente el romance, la pareja del momento se despedía de Divinity dando la bienvenida al pequeño Alp. Un parto precipitado que se produce sin mayores complicaciones en mitad del bosque.

Comenzaba ahí la nueva aventura para la pareja. Una nueva vida llegaba y Eda y Serkan seguían adelante más unidos que nunca. "Este hombre es mi amor, mi corazón, mi marido. Serkan Bolat. Me alegro de haber llamado a su puerta. Me alegro de que me abriera su corazón. Ahora nos espera una larga vida llena de sorpresas con nuestros hijos. Nuestra bonita historia de amor continua", dice Eda en la última escena de 'Love is in the air'.

