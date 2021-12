"No era famosa, ni yo era conocido. La llevaba a audiciones"

Kerem Bürsin trabajó como limpiador, entrenador o seguridad cuando comenzaba su carrera

Es uno de los actores del momento gracias a su papel de Serkan Bolat en 'Love is in the air' pero, antes de que le llegara su gran oportunidad con el último gran fenómeno turco, el intérprete tuvo que buscarse la vida para salir adelante. Y hemos descubierto una cosa. ¡Kerem Bürsin es una auténtica caja de sorpresas!

Y por lo que ha trascendido, el actor, que ahora es toda una estrella, no era un hombre con remilgos o problemas a la hora de hacer lo que sea para salir adelante. Según ha contado, durante su etapa en Estados Unidos (cuando empezaba a hacer sus primeros pinitos como actor), llegó a tener hasta tres trabajos diferentes. Fue limpiador en un gimnasio, entrenador personal, camarero ocasional, aparcacoches y hasta trabajó como miembro de seguridad en varios discotecas y bares. Sin duda, una etapa de lo más ajetreada y que el actor turco recuerda a día de hoy como muy divertida.

Sin embargo si hay un trabajo que ha llamado mucho la atención entre sus fans es el de chófer de actores que empezaban a dar sus primeros pasos en Hollywood, a los que llevaba de un casting a otro. ¿Y a qué promesa hoy convertida en estrella internacional acompañaba como chófer en aquella época? Pues nada más y nada menos que a Margot Robbie. Bien es cierto que eran otros tiempos. En aquella época se trataba de una prometedora actriz pero ni había encarnado todavía a la famosísima Harley Quinn de 'Escuadrón Suicida' ni había sido nominada al Oscar a Mejor actriz por 'Yo, Tonya'. "Fui su chófer durante tres semanas. No era famosa, ni yo era conocido en ese momento. La llevaba a audiciones y reuniones", contaba el actor en una entrevista exclusiva concedida a Adolfo Rodríguez para Divinity.

'Love is in the air' la serie que cambió la vida de Kerem Bürsin

Aunque ya tenía un amplio currículo en cine y televisión y era un actor popular en Turquía, el papel de Serkan Bolat en 'Love is in the air' supuso el espaldarazo definitivo a una carrera que había empezado en Estados Unidos. Allí fue donde descubrió su vocación y dio sus primeros pasos como actor (pese a que su padre no estaba muy convencido de ello).

Sin embargo, labrarse un futuro en Hollywood no es sencillo y aunque logró algunos papeles en cine independiente y algún telefilme, finalmente decidió regresar a su país y probar suerte allí. No fue sencillo, después de tantos años recorriendo el mundo debido a la profesión de su padre, desenvolverse en turco fue mucho más complicado de lo que esperaba. Aun así, poco a poco fue logrando papeles en televisión y ganando notoriedad. Su popularidad crecía y Bürsin consolidaba su carrera.

Y de repente llegó 'Love is in the air'. En 2020 llegó a sus manos el guion de la serie y una oferta para interpretar el papel de Serkan Bolat. Kerem Bürsin aceptó sin dudarlo y sin imaginar que esa comedia romántica se convertiría en el gran boom televisivo turco y lanzaría su carrera a nivel internacional convirtiéndole en uno de los actores del momento.

