Hande Erçel y Kerem Bürsin ganan dos Altın Kelebek pero sus fans querían más: "'Hanker' ha sido robado"

La serie partía con ocho nominaciones incluyendo Mejor guion y dirección

Finalmente solo pudieron alzarse con dos de ellos

Hande y y Kerem no acudieron a recoger su galardón

La 47 edición de los premios Altın Kelebek ha dado para mucho. Mientras los fans de Ayça Ayşin Turan celebraban la victoria de la actriz como Mejor actriz de comedia romántica, el fandom de ‘Love is in the air’ se quedó con un sabor agridulce tras la gala. Y es que sus expectativas (que no pudieron cumplirse) estaban a la altura del gran fenómeno que ha supuesto la historia a nivel mundial.

‘Love is in the air’ competía en ocho categorías, incluyendo mejor guion y mejor dirección. Finalmente, la historia de Eda y Serkan “solo” se llevó a casa dos premios que supieron a muy poco para todos los fans, que además no pudieron ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin en la ceremonia. La pareja no acudió a recoger el galardón que les coronaba como mejor pareja en una serie de televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pantene Türkiye (@panteneturkiye)

La decepción de los fans, compartida por el equipo de la serie

Aunque la serie se alzó con la victoria en la categoría de Mejor serie de comedia romántica y Mejor pareja, las esperanzas estaban puestas en conseguir más reconocimiento. Los fans se indignaron especialmente con las categorías a Mejor actor y actriz de comedia romántica. Y lo cierto es que estas expectativas no eran infundadas. Los finalistas que optaban a los premios eran elegidos por el público y si algo ha demostrado el fandom de ‘Love is in the air’, es lo grande y entregado que es a la serie y al equipo que la ha sacado adelante. Sin embargo, la decisión final la ha tomado un jurado que creen, no ha sabido valorar el proyecto.

Pero no solo los fans han mostrado indignación al conocer los ganadores de los Altın Kelebek. Sina Ozer, el actor que se incorporó en la segunda temporada dando vida a Kerem, comparte el mismo sentimiento y así lo ha manifestado desde sus redes: “#Hanker ha sido robado”.

La serie se ha convertido en el noveno programa más comentado en Twitter en 2021

Pero no todo van a ser malas noticias. Y es que estando a las puertas de 2022, Twitter ha querido hacer un repaso de los fenómenos más comentados en su red social. Como era de esperar, ‘Love is in the air’ se ha colado en el top 10 de programas más comentados a nivel mundial, concretamente en la novena posición. Este ranking incluye auténticos exitazos como ‘El juego del calamar’ o Gran Hermano (en su edición brasileña).

‘Love is in the air’, el gran fenómeno del año, también en Divinity

Lo que está claro es que la pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un auténtico boom. La comedia romántica ha conseguido un gran reconocimiento dentro y fuera de Turquía y el proyecto ha supuesto lazar (aún más) al estrellato a la pareja, que ya piensa en sus siguientes aventuras profesionales. Hace poco pudimos disfrutar del final de ‘Love is in the air’ en Divinity y todavía tenemos el corazón encogido.

Adelántate a la emisión de 'Love is in the air' en Mitele PLUS