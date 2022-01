Hande Erçel y Kerem Bürsin se confinan juntos tras dar positivo en covid: “La reina de la cuarentena”

Los medios turcos se han hecho eco de la noticia y su entorno la ha confirmado

La pareja se encuentra bien y guardando cuarentena en casa de la actriz

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonista del fenómeno 'Love is in the air', del que pudimos disfrutar en Divinity

Malas noticias desde Turquía. Hande Erçel y Kerem Bürsin se unen a la ola de contagios que vive el país desde hace unas semanas. Hace unos días los medios turcos se hacían eco de la noticia y dejaban con preocupación a los fans al no publicar el estado de salud de la pareja. Sin embargo, Günfer, la mánager del actor, ha querido tranquilizarles y ha dejado claro que no hay nada de lo que preocuparse. Además, según Snobmagazin, los protagonistas de ‘Love is in the air’ se han confinado juntos en casa de la actriz y están a la espera de dar negativo en los próximos días.

La propia Hande Erçel ha querido compartir con sus seguidores cómo está viviendo la cuarentena. Erçel está aprovechando estos días de parón para recuperar uno de los hobbies que más gusta entre sus seguidores, el dibujo. Además, se ha autoproclamado “reina de la cuarentena”.

El prometedor futuro de Hande Erçel

La actriz, que se ha convertido en unos de los rostros más reconocibles de su país, no ha confirmado todavía cuál será su siguiente paso tras finalizar el rodaje de ‘Love is in the air’ hace ya seis meses. Aunque no ha dejado de trabajar en diferentes campañas publicitarias, su futuro como intérprete sigue siendo incierto. Ella misma revelaba hace unos meses que su intención era marcharse a Estados Unidos a formarse durante un tiempo. En Octubre hizo una breve visita a Nueva York junto a su amiga y también actriz Bensu Soral, de ‘Içerde’, pero en pocos días volvió a Estambul.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Eso sí, la prensa turca se ha hecho eco de una gran oferta que podría haber recibido y que obligaría a la actriz a quedarse allí. Disney + prepara su llegada al país otomano este 2022 y según la periodista Birsen Altuntaş, la plataforma americana quiere contar con ella. Pero no está sola, Elçin Sangu, la carismática protagonista de ‘Te alquilo mi amor’, también estaría en negociaciones con ellos.

El emocionante final de ‘Love is in the air’

Sin duda una de las series revelación del pasado año. ‘Love is in tha air’ se ha convertido en un auténtico éxito en medio mundo y así lo demuestran sus impresionantes números en Twitter, dónde se ha convertido en la novena serie más comentada del 2021. Nosotros vivimos el conmovedor final de la historia el pasado mes de noviembre y no nos cansamos de ver el último capítulo una y otra vez. Después de mil y un obstáculos, Eda y Serkan consiguen ser felices junto a Kiraz y al pequeño Alp.

