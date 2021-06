El actor ha alzado su voz en favor del colectivo LGTBI

Coincidiendo con la celebración del 'Orgullo Gay', Kerem Bürsin ha alzado su voz y ha enviado un contundente mensaje de apoyo al colectivo LGTBI en Turquía. Consciente de que su popularidad le convierte en el mejor de altavoces posible, el actor protagonista de 'Love is in the air' se ha unido a la lucha a través de sus stories y ha dejado clara su postura con este valiente gesto.

Con la bandera arcoíris de fondo, el actor ha publicado una frase de Deniz Dülgeroğlu, una popular influencer turca que defiende los derechos LGTBI en su país. "No importaba tanto quién mataba a quién en este país como quién amaba a quién", podemos leer en la imagen que ha hecho suya el actor.

El gesto del actor cobra especial relevancia al chocar con la polémica postura del Gobierno. De hecho, hace unos meses, el propio presidente, Recep Tayyip Erdogan, rechazaba la homosexualidad abiertamente. "Nuestra juventud no es una juventud LGBT. Sois una juventud con ordenadores y teclados, no sois LGBT. No sois una juventud que expanda la peste; al contrario, sois una juventud que levanta los corazones rotos o caídos", proclamaba Erdogan el pasado mes de febrero en un encuentro virtual con la rama juvenil de su partido.

