'Love is in the air', cada tarde a las 16:30 horas, en Divinity

El plan de Eda y Serkan en 'Love is in the air' pende de un hilo. Después de semanas mintiendo a todo el mundo, de hacer oficial su compromiso en una gran fiesta, de fingir que van a vivir juntos y de mostrarse delante de todos con una , un pequeño descuido ha puesto su futuro en peligro. Y eso que la cosa empezaba bien en la cena organizada por la pareja. Selin revisaba cada rincón de la casa y comprobaba que Eda había conseguido lo que ella nunca pudo, hacerse un hueco en esa casa y en la vida de Serkan.

Sin embargo, la imagen idílica que vende la pareja no tardará en saltar por los aires cuando Selin encuentre por casualidad el documento que confirma que la pareja hizo un pacto. "¿Es un contrato de compromiso?", pregunta ante la mirada atónita de la madre de Serkan y la tía de Eda. ¿Qué hará ahora la pareja? ¿Podrán salir airosos de esta delicada situación?

El desmayo de Eda

Y es que lo que mal empieza, mal acaba. La tensión de Eda y su posterior desmayo tras la llamada de Selin diciéndole que irían a cenar a su casa no presagiaba nada bueno. Y así ha sido. La divertida reunión de amigos ha terminado de la peor manera posible.

Serkan rescata a Eda

Pero ni el contrato, ni sus enfrentamientos, ni sus intereses personales han impedido que entre ellos las cosas hayan empezado a cambiar. Las cosas han empezado a cambiar entre Eda y Serkan y, pese a todas esas discusiones que siguen teniendo, han empezado a sentir algo. ¡Menudo momentazo nos han regalado en la piscina del empresario!

Cada tarde tienes una cita con 'Love is in the air' en Divinity