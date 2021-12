Ipek comenzará a trabajar para Ömer, en el próximo capítulo de 'Luz de esperanza'

Süheyla, la hermana de Neslihan, le ha ofrecido decorara la casa de Ömer

Ipek ha regresado a la mansión tras ser amenazada por su primo

'Luz de esperanza', cada noche a las 22:00 horas, en Divinity

Tras lo que él ha considerado una nueva traición de Ipek, Ömer ha jurado venganza contra la que fuera su mujer. Sin embargo, puede que no sea tan sencillo como espera. En el próximo capítulo de 'Luz de esperanza', Süheyla, la hermana de Neslihan, le ofrecerá un trabajo que volverá a unir a la pareja. Su exmujer será la encargada de decorar la nueva casa del empresario. ¿Cómo reaccionarán al descubrirlo?

Halil obliga a Ipek a regresar a la mansión

Tras descubrir el paradero de su prima, Halil no tardará en presentarse en la casa que el matrimonio compartía para obligarla a regresar a la mansión. "Ipek es para mí más una hermana que una prima y hago todo lo que puedo de ella pero tú te aprovechas de eso a la mínima. Crecimos uno al lado del otro y si alguien le hace daño iré a socorrerla como hice en el pasado", le dice a Ömer que intenta convencer a su ex para que no regrese. "¿Qué haces? ¿Vas a volver allí? Este hombre te echó sin reparos, ¿crees que no lo volverá a hacer? No lo tienes que hacer".

La respuesta de su exmujer dejará muy afectado al empresario. "Aquella casa es mi casa y ellos son mi única familia. No tengo donde ir ni a nadie más", le dice desolada a Ömer, que no es capaz de imaginar que su exmujer ha sido de nuevo amenazada. "Si vuelves a ver a Ömer te juro que lo meto en la cárcel. No volverá a ver la luz hasta el día que se muera. Todavía tengo documentos sobre Ömer, ¿quieres arriesgarte?", le habría advertido Halil a su prima.

Devastado por la noticia, jura venganza. "Ipek ha elegido, ahora me toca a mí. Voy a hacer lo que haga falta para hacerle daño. Mis enemigos son los que me robaron once años. Ipek, Halil, Neslihan... Lo pagarán todos", le dice a su padre.

La triste historia de Ipek, Ömer y Bahar, cada noche en Divinity

A pesar de que el acercamiento parecía posible, una nueva amenaza de Halil ha alejado a Ipek de Ömer. ¿Qué pasará cuando descubra que su ex es la encargada de decorar su casa? Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de 'Luz de esperanza', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS