Después de rescatar a Ipek de sufrir una agresión, Ömer se lleva a su exmujer y a Bahar a la casa que ambos compartieron cuando eran matrimonio, una casa que aún conserva como si no hubiera pasado el tiempo. Nada más llegar, los recuerdos afloran. Después de once años, ahora parecen familia y Ömer se muestra muy atento a las necesidades tanto de Bahar como de su exmujer.

Por otro lado, Halil y Neslihan tendrán una conversación en la que se desvelará el motivo por el que acusaron a Ömer de robo y le metieron en la cárcel. "Fue lo mejor, se habría enterado de que todo era de Ipek. Le faltó nada para descubrirlo. Nos habría echado ala calle y pasados unos años se habría divorciado y ya no quedaría ni mansión ni empresa", dirá Halil como justificación a su mujer, que le recordará que ambos urdieron el plan juntos.

La ausencia de Ipek tiene muy perturbada a su tía, que les reprochará que hayan echado a la joven de la mansión y que no hayan intensificado la búsqueda para dar con su paradero. "Si no la traes de vuelta te quitaré todo lo que tienes. No permitiré que la eches para ocupar su lugar en la empresa", le dice a su hijo, al que intenta convencer así para que la encuentre.