Ömer evita que Ipek sufra una agresión, en el próximo capítulo de 'Luz de esperanza'

A pesar de ser dos completos desconocidos, Ömer siente una conexión muy especial con la pequeña Bahar, que en su nuevo encuentro le revela de qué conoce a Ipek y lo que estuvo a punto de ocurrir en el acantilado. "Mi madre y mi hermana trabajan en la mansión. Mi padre está en la cárcel. Quería ir a verlo, me colé en un coche y luego vi a Ipek junto al mar. Parecía que iba a saltar y entonces grité para impedírselo", le dice la pequeña a su verdadero padre, a quien le revela también los motivos por los que Ipek acabó en el hospital el día anterior. "Luego íbamos a la mansión pero se puso enferma. No había comido en mucho tiempo y por eso enfermó".

Después de once años alejada del amor de su vida y de su hija, a la que cree muerta, la vida de Ipek está dando un giro totalmente inesperado. Su exmarido ha regresado y su pequeña Melek ha vuelto a su lado, aunque ella todavía no lo sabe. La verdad aún no ha salido a luz pero pronto podría hacerlo.